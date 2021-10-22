شاهد.. صورة لسوري وابنه تفوز بجائزة دولية
الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
فازت صورة لأب سوري بساق واحدة ويحمل طفله المولود بدون أطراف سفلية أو علوية بصورة العام لجوائز سيينا الدولية للصور لعام 2021.
والصورة التقطها مصور تركي في الريحانية في محافظة هاتاي التركية، على الحدود مع سوريا، وفقا لموقع قناة الحرة الأميركية.
والصورة تصور لحظة عاطفية بين الأب وابنه الذي ولد بدون أطراف بسبب اضطراب خلقي.
تجدر الإشارة إلى أن مسابقة SIPA مفتوحة للمصورين من جميع أنحاء العالم، وتلقت المسابقة آلاف الصور التي قدمها مصورون من 163 دولة.
وسيتم عرض الصور الفائزة في إيطاليا ابتداء من 23 أكتوبر 2021 كجزء من مهرجان جوائز سيينا للفنون البصرية.
ويتم منح الفائز بلقب "مصور العام" معدات تصوير قيمتها 1500 يورو (حوالي 1745 دولارا) وتمثال كريستال صغير "جائزة بانجيا".