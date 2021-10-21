الاتحاد (مصطفى أوفى) اتُهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا بقتل طفل آخر يبلغ من العمر خمس سنوات عُثر عليه في أحد الأنهار في بريطانيا. وقالت شرطة جنوب ويلز إن الطفل، الذي لم تكشف هويته بسبب عمره، مثل أمام المحكمة ووجهت له تهمة قتل لوجان موانجي. كما وجهت التهمة إلى والدة الطفل القتيل وزوجها. وأوضحت الشرطة أن أنغراد ويليامسون (30 عامًا) متهمة بقتل ابنها ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة كارديف الابتدائية يوم الجمعة. وكانت قد مثلت في السابق أمام المحكمة بتهمة محاولة تضليل العدالة. وكان زوج ويليامسون، جون كول، البالغ من العمر 39 عامًا، قد مثل في وقت سابق أمام المحكمة بتهمة قتل لوجان ومحاولة تضليل العدالة. ونقلت صحيفة «ميرور»، على موقعها الإلكتروني، أن جثة تلميذ المدرسة انتشلت من نهر بالقرب من «باندي بارك» يوم السبت 31 يوليو الماضي. أبلغ عن فقدان الطفل من منزله نحو الساعة 5.45 من صباح يوم السبت. وعثر على جثته بعد فترة وجيزة من قول الجيران إنهم سمعوا والدته تصرخ. وكرم أصدقاء العائلة، الذين أصيبوا بالدهشة، الطفل القتيل على موقع «فيسبوك». كتب أحدهم «لقد كان فتى جميلًا. كان لطيفًا، مضحكًا، مهذبًا، وسيمًا وذكيًا. إنه محبوب من دون قيد أو شرط وفقد حياته للأسف». وكتب آخر «لوجان كان الطفل اللطيف، يبتسم دائمًا ويملك طاقة حقيقية. الجميع في حالة صدمة كاملة، لا يمكننا فهم ما حدث». ولم تكشف الشرطة بعد عن تفاصيل الجريمة ودوافعها. من المقرر أن يواجه كول وويليامسون والطفل، الذي لم تكشف هويته، محاكمة لمدة أربعة أسابيع في يناير المقبل لمعرفة دورهم في الوفاة المأساوية للطفل لوجان.