عودة الستائر الكلاسيكية

شعبان بلال (القاهرة)

تحتل الستائر مكانتها الخاصة بين عناصر الديكور، وهي أحد أهم العوامل التي تؤثر في نجاح تنسيق الديكور لدى مصممي المنازل العصرية.

وتخلى المصممون عن الستائر المبالغة في عدد الطبقات، واختار الجميع العودة إلى الستائر الكلاسيكية ذات الطبقة الواحدة أو طبقتين كحد أقصى، كما فضّل صانعو ومبتكرو الستائر التركيز على الألوان الهادئة التي قد تأتي وحدها أو مع بعض النقوش التي لا تتنافى مع البساطة والطابع الكلاسيكي.

يعتبر خبراء الديكور أن الستائر ذات اللون الواحد من النوع المنزلق هي المثالية في جميع الأوقات وتتناسب مع غرف النوم، ويعتمد دورها على حجب أشعة الشمس بالكامل والحفاظ على إضاءة الغرفة خافتة، وتغطى هذه الستائر الرأسية النافذة بالكامل، وقالت زينب أبو الخير المتخصصة في تنسيق الستائر إن هذا النوع يصنع من أقمشة كثيفة لمنع دخول الضوء، وأحيانا تصاحبها طبقة شفافة من الأسفل.

ومع سيطرة الستائر الكلاسيكية في عام 2021 ظهرت بعض الأشكال الجديدة من الحلقات البلاستيكية والمعدنية التي يتم إضافتها للجزء العلوي من قماش الستائر، وتكون على مسافات متساوية من بعضها بعضاً، وكانت رائجة طيلة النصف الأول من العام الجاري، وتتوقع خبيرة الديكور أن تستمر.

وتنوعت أقمشة الستائر مثل كل عام لترضى جميع الأذواق وإلى جانب الفوال كان هناك الستائر المخمل والتي تفيد في عزل الإضاءة وتكون مناسبة إذا تم استخدامها في غرف النوم والمعيشة، ولكن قد لا يفضلها لبعض بسبب سرعة التقاطها للغبار.

أما النوع المفضل لدى الجميع حسب حديث خبيرة الديكور لـ«الاتحاد» فهو الستائر القطنية، نظراً لبساطتها وتعدد ألوانها كما أنها تمنح تهوية طبيعية لأي غرفة تكون فيها.