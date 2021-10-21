سينتيا خليفة بـ 3 وجوه

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لـ «الاتحاد»، عن دورها «ياسمين» في المسلسل الشامي 8 Days، وتجسِّد شخصية ضابط شرطة في بيروت، تسعى إلى القبض على محام شهير، أجبرته الظروف أن يكون متهماً بقضية قتل. المسلسل تدور أحداثه في إطار الدراما البوليسية حول مجموعة جرائم، من نوع الأعمال الدرامية القصيرة في 8 حلقات، تأليف وإخراج مجدي سميري، ويشارك في بطولته بديع أبو شقرا وإليسا زغيب.

وتواصل سينتيا تصوير مشاهدها في مسلسل «دليلك الذكي للطلاق»، وتجسِّد شخصية «تارا»، فتاة جامعية يضعها جمالها في مواقف صعبة. وهو من الأعمال الدرامية الطويلة في 45 حلقة، بإطار الكوميديا الاجتماعية حول كاتبة شهيرة تخفي أمر انفصالها عن زوجها لتعيش فترة انتقالية إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق. العمل مقتبس من المسلسل الأميركي Girlfriends Guide To Divorce، من إخراج مصطفى أبو سيف، ويشاركها البطولة إنجي المقدم وعمر الشناوي.

وتجسِّد سينتيا شخصية «سونيا»، في مسلسل «بيمبو»، الذي يجمع بين التشويق والغموض في 15 حلقة، ويناقش قضايا اجتماعية وإنسانية يتعرّض لها المراهقون، من إخراج عمرو سلامة، ويشاركها البطولة أحمد مالك ورزان مغربي.