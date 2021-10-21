«فيدكون أبوظبي» يجمع صنّاع المحتوى

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وشبكات فاياكوم سي بي إس الإعلامية الدولية، عن قائمة جديدة من صنّاع المحتوى الموهوبين ورواد القطاع الرقمي المشاركين في «فيدكون أبوظبي»، أكبر مؤتمر عالمي لصنّاع المحتوى ومقاطع الفيديو على الإنترنت، والذي يُدشن حضوره الأوّل في منطقة الشرق الأوسط بإطلاق نسخته الإماراتية من العاصمة خلال الفترة من 3 حتى 6 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتألّق هؤلاء النجوم في برنامج من الجلسات الحوارية واللقاءات الحية المباشرة مع الجمهور، حول تحديات الألعاب والعروض الموسيقية وسواها من التجارب والمفاجآت. ووصل العدد الإجمالي للمشاركين من أنحاء العالم إلى أكثر من 90 صانع محتوى على المنصات الرقمية المختلفة. وتضم القائمة الجديدة: ناز، أوسمز، عائلة مشيع، كاج، أوزيكس، روبي روز، لاروسي، سُكينة، ويو تيبس، عيسى المرزوق، ساندرا ساهي، ليا مخول، آزي لاند، سام تسوي، عائشة هارون، جيوغرافي ناو، بين موريس، سيمون ويلسون، فَن فور لويس وجوردان ماتر.

ويُعتبر مسار المحترفين في «فيدكون أبوظبي»، الفعالية الوحيدة في المنطقة التي تجمع صنّاع المحتوى وخبراء الإنترنت ورواد منصات المحتوى المصوّر والمتخصِّصين في زيادة عدد المتابعين، لرسم واقع ومستقبل قطاع الإعلام. وتقدِّم هذه المجموعة رؤى غير مسبوقة تشمل استراتيجيات ونصائح وإرشادات حول مرونة التكيّف والازدهار في العصر الرقمي.

ويحتضن «فيدكون أبوظبي» الشركات الناشئة وصنّاع المحتوى والمديرين التنفيذيين، من تيك توك وسناب وفايس وأنغامي وسامسونج ونتفليكس وإنستاجرام وتويتش، والذين يكشفون عن استراتيجياتهم للنجاح. ويستمع الجمهور إلى تجارب عدد من أشهر الشخصيات المؤثِّرة على منصات التواصل الاجتماعي في العالم، منهم سوبركار بلوندي وكاسبر لي وكرت هوجو شنايدر، للتعرف على كيفية بناء قاعدة كبيرة من المتابعين على منصات المحتوى المصور الجديدة.