«ويك أند» حافل بالمرح في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن مدن ياس الترفيهية و«كلايم أبوظبي» و«قصر الوطن» باقة تجارب مميّزة لقضاء «ويك أند» حافل بالمرح والترفيه. إذ يمكن للأصدقاء الاستمتاع بمشاعر الحماس والسرعة في «عالم فيراري» مع «فورمولا روسار» و«سباق السرعة»، والطيران في الهواء مع «أجنحة الأبطال» و«برج التيربو».

وفي «ياس ووتروورلد» يختبر الأطفال المنحدرات المائية في «ملعب الأطفال» ومنطقة «يهال» ولعبة الدوامة وأفعوانية «بانديت بامبر» و«منزلقات سليثرز».

وتُتيح «وارنر براذرز» لقاء شخصيات «دي سي سوبر هيروز» وشخصيات الأنيميشن المحببة، واستكشاف 29 لعبة ومرفقاً في 6 مناطق ترفيهية، بما فيها العروض المباشرة والفعاليات العائلية.

ويمكن للراغبين بالحفاظ على لياقتهم اختبار قدراتهم في القفز الحر الداخلي وتسلّق جدار «ذا ساميت» في «كلايم أبوظبي».

ويمنح «قصر الوطن» فرصة استكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة لدولة الإمارات، من خلال الحدائق الخارجية والتصاميم الهندسية التي تعكس فن العمارة العربية والإسلامية، مع مشاهدة عرض الصوت والضوء عن مسيرة التقدم التي تشهدها الإمارات.