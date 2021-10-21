ضمن مهرجان «روسيا للأطفال» في إكسبو.. مواهب صغيرة و«نجوم» كبار

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

على مدى 4 ساعات متواصلة على مسرح حديقة اليوبيل، احتفى مهرجان «روسيا للأطفال» ضمن فعاليات «إكسبو 2020» بالمواهب الإبداعية الصغيرة الذين أظهروا ما يمتعون به من مهارات وطاقات مميزة في مجالات فنية مختلفة، منها الغناء والرقص والعزف. ونال عرضهم تفاعلاً كبيراً من زوار الحدث العالمي الأضخم من مختلف الجنسيات، وحضوراً لافتاً من الكبار والصغار، حيث قُدِّمت استعراضات مبهرة مستوحاة من الثقافة الروسية الزاخرة، مع أداء أغنيات أجنبية شهيرة أثبتت أنهم مواهب صغيرة وفي الوقت نفسه نجوم كبار.

مهارات

قدمت المهرجان ميرا سينغ، بطلة حفل افتتاح «إكسبو 2020»، ونظمه الجناح الروسي ضمن فعالياته الترفيهية والثقافية، وشاركت فيه أصوات غنائية وفرق استعراضية مميزة، التزاماً منه باكتشاف المواهب المؤهلة لأن تكون نجوم المستقبل. شارك في المهرجان عشرات الأطفال، في الغناء والرقص الكلاسيكي والعصري، مثل البوب والهيب هوب، الفردي والجماعي، فضلاً عن مشاركات مميزة في العزف. وشكل المهرجان مساحة سمحت بالكشف عن تلك المهارات لتطويرها، ويفتح أبوابه أمام الأطفال الموهوبين للمشاركة في عروض فنية على مسارح شهيرة في بلادهم.

لغة الموسيقى

وكان الجناح الروسي قدم مهرجان «روسيا للموسيقي» الذي لاقى ترحيباً واسعاً من قبل الجمهور، وجاء بالتوازي مع مهرجان «روسيا للأطفال» الذي ترك بصمة رائعة في اكتشاف المواهب. وجاء المهرجانان كرسالة معبِّرة، خاطبت روسيا من خلالها العالم بلغة الموسيقى والتراث عبر تقديم ملامح من فنونها وثقافاتها الثرية. وأبهرت من خلالهما الكبار والصغار بعروض وأزياء تقليدية زاهية بألوانها، تعكس الثقافات المختلفة للجمهوريات التي يتشكل منها الاتحاد الروسي.

Happy

نالت الأغنية الشهيرة Happy، للمغني الأميركي فاريل ويليامز، التي أدتها إحدى الفرق الصغيرة، تفاعلاً كبيراً من الحضور ممن رقصوا على أنغامها، وأخذ يردد معهم كلماتها حتى النهاية.