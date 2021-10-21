«ما وراء النجوم».. اليوم وغداً في «إكسبو»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن عرض يحاكي الإرث الفني لدولة الإمارات، يستعرض عازف الآلات المتعددة، والمغني والموزِّع والمنتِج البريطاني، سامي يوسف، إنتاجاً رائعاً من الموسيقى والشِعر والمرئيات البصرية الآسرة عند ساحة الوصل في «إكسبو 2020»، في حفل يقيمه اليوم الجمعة وغداً السبت مع نخبة من أبرع الموسيقيين تحت عنوان «ما وراء النجوم».

8 مؤلفات

يبدأ العرض الساعة 8:30 مساءً، على مدى يومين متتاليين، ويجمع في حوار شيّق بين تقاليد مختلفة ولغة موسيقية خاصة بالغة التطور. ويستعد جمهور الحدث العالمي الأضخم، للاستمتاع بعرض يوسف الذي يستقي الإلهام لإنتاج الموسيقى والشِعر من الأندلس وشمالي أفريقيا وصولاً إلى شبه الجزيرة العربية وتركيا وآسيا الوسطى. ومن المقرر أن يضم العرض 8 مؤلفات جديدة مكتوبة حصرياً للحفل.

75 دقيقة

مدة العرض 75 دقيقة، ويشارك فيه «قو غان»، العازف البارع لآلة الأرهو الصينية التقليدية ذات الوترَين، الذي عزف مع نجم الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية هانز زيمر، إلى جانب عازف السيتار الهندي الشهير أسد خان، الذي ضمت أفلام عدة مقطوعات موسيقية، مثل فيلم «سلامدوغ مليونير»، . وفي غناء منفرد تقدم الفنانة المغربية الشهيرة نبيلة معن ومغني المقام الأذربيجاني تيار بيراموف، وصلاتهما في الأمسيتين.

طريق الحرير

وقال يوسف: إنه لشرف كبير لي أن أقدم عرضاً في «إكسبو 2020»، حيث سأعرض مؤلفات موسيقية جديدة كلياً كتبتها خصيصاً لهذه الفعالية الحية، بالإضافة إلى إعدادات موسيقية فريدة جديدة بالتعاون مع مجموعة لامعة من الموسيقيين العالميين تحت إشرافي.

أضاف: نهدف إلى إحياء أراضي طريق الحرير عبر محاكاة آسرة لتقاليدها الموسيقية الأكثر تشويقاً.

وعلى صعيد التصميم الإنتاجي، ذكر أنه سعيد بالعمل مع فريق من ذوي المهارات والتصورات المنقطعة النظير، من أجل تقديم تجربة جاذبة وغامرة إلى الحضور.