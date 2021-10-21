كشف نتائج جيدة حول جرعة ثالثة من لقاح كورونا

امرأة أميركية تتلقى جرعة من لقاح كورونا في نيويورك

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بدأت العديد من الدول عبر العالم بتقديم جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقد أفادت دراسة جديدة، نشرت نتائجها اليوم الخميس، بأن جرعة ثالثة من لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لكوفيد-19 فعالة بنسبة 95,6% لمكافحة المرض المصحوب بأعراض.جاء في بيان أن التجارب السريرية للجرعة الثالثة، التي شملت «10 آلاف شخص تزيد أعمارهم على 16 عاما»، أظهرت «سلامة عالية» إضافة إلى الفعالية.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك، اللتان أجرتا الدراسة «إنها النتائج الأولى التي تظهر فعالية تجربة عشوائية على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19».

وأجريت هذه الدراسة فيما كانت «المتحورة دلتا هي المتحورة المهيمنة» في تلك الفترة، وكان متوسط سن المشاركين في التجربة نحو 53 عامًا.

وقال رئيس شركة فايزر ألبير بورلا، في بيان «تُبيّن هذه النتائج، مرّة جديدة، فعالية الجرعة الثالثة في جهودنا لحماية الناس من هذا المرض».

وأضافت الشركتان أن هذه النتائج ستُرسل إلى الهيئات الناظمة «في أسرع وقت ممكن».

وسمحت العديد من البلدان بإعطاء جرعات ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لتحفيز المناعة لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأجازت الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير في سبتمبر الماضي إعطاء من تلقّوا لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 جرعة ثالثة من لقاح مختلف عن ذاك الذي تلقّوه في البداية وتحديدًا الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الذين تتخطى أعمارهم الـ65 عامًا وذلك تطبيقاً لاستراتيجية «المزج والمطابقة» بين اللّقاحات الثلاثة المسموح بها في الولايات المتحدة.

ووافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، مطلع أكتوبر الجاري، على مبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لكوفيد-19 للاشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 عامًا، تاركة للدول خيار اختيار الفئات السكانية المخوّلة أكثر من غيرها الاستفادة أولًا من القرار.

المصدر: آ ف ب