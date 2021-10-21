الأميرة اليابانية ماكو تتزوج الأسبوع المقبل

تتزوج الأميرة اليابانية ماكو من زميل دراستها، وهو من عامة الشعب، في مراسم بسيطة يوم الثلاثاء بعد خطوبة استمرت ثلاثة أعوام.

وستصبح ماكو مواطنة عادية بعد زواجها من كي كومورو (30 عاما)، وهو خريج كلية حقوق ويعيش في نيويورك، وفقا لقوانين تلزم أفراد العائلة الإمبراطورية من الإناث بالتخلي عن الألقاب الملكية إذا تزوجن من أفراد الشعب.

وسيكون الزفاف في مجمله مقصورا على إنهاء الوثائق الرسمية المطلوبة للزواج ثم عقد مؤتمر صحفي. وعلى الرغم من أن هناك حالات سابقة للزواج خارج العائلة الإمبراطورية، فإن غياب أي مظهر من مظاهر الفخامة المصاحبة لأي زفاف ملكي غير مألوفة. وستتخلى الأميرة عن 1.3 مليون دولار كان يحق لها الحصول عليها مقابل التنازل عن لقبها الملكي والانسحاب من العائلة.





