«عين دبي» تشغِّل عجلتها اليوم

نسرين درزي (أبوظبي)

بعدما جذبت الأعين خلال الأشهر الماضية بارتفاع 250 متراً، ووسط ترقّب واسع، تَفتتح اليوم «عين دبي»، أعلى وأضخم عجلة ترفيهية بالعالم، أبوابها رسمياً أمام الجمهور. وتُتاح للزوار جولات مشوِّقة وكاشفة على أجمل الإطلالات، حيث تستغرق كل رحلة 38 دقيقة من الترفيه المطلَق من داخل 45 مقصورة فاخرة تتسِّع مجتمعة لأكثر من 1.750 شخصاً.

نهاية الأسبوع

وتُطلق الوجهة الترفيهية الواقعة عند جزيرة «بلو واترز» الاستثنائية في عالم الضيافة، أولى فعالياتها من خلال «احتفالية عطلة نهاية الأسبوع»، وتشمل برنامجاً متنوّعاً اليوم الخميس وغداً الجمعة بدءاً من الساعة 2:00 بعد الظهر. ويضم برنامج يوم الجمعة فقرات ترفيهية بالتعاون مع فنانين من شركة فلاش للترفيه ومبادرة Regional Artist Spotlight من راديو فيرجن دبي. وتجمع المبادرة أفضل المواهب الموسيقية تحت إشراف أشهر الأسماء الإقليمية في عالم الترفيه، وتقدِّم أغاني الراب والروك وسواها، إضافة إلى مجموعة أنشطة متنوِّعة خلال الفترة المسائية.

باقات

توفِّر «عين دبي» أكثر من 19 تجربة قابلة للتخصيص، مثل الاستمتاع بمشهد الغروب، تناول الوجبات أثناء الجولات المطلّة على أفق دبي والخليج العربي، وتجارب الاحتفالات، بالإضافة إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصمّمة حسب الطلب للشركات.

خصوصية

1 ـ مقصورات المشاهدة: تُعد الخيار الأمثل للباحثين عن الاستمتاع بالمناظر البانورامية أثناء الارتفاع تدريجيّاً في السماء، مع إمكانية التقاط أجمل الصور لمعالم الإمارة ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

2 ـ مقصورات تجارب العائلة والأصدقاء: تقدِّم تجارب مميّزة، شاملة المشروبات، وتُتيح أمسيات رائعة. ويمكن خوض رحلة فاخرة في مقصورات سكاي بار وسط أجواء حيوية.

3 ـ المقصورات الخاصة: ترتقي بجولات الزوار إلى مستويات غير مسبوقة من الخصوصية بفضل الباقات الاحتفالية لأعياد الميلاد والخطوبة والأعراس وفعاليات الشّركات وسواها. ويمكن تخصيص هذه المقصورات لتلبية الاحتفالات العائلية الخاصة والفعاليات الثقافية وتجارب كبار الشخصيات.

آمنة

مقصورات «عين دبي» الـ 45، مكيَّفة وآمنة ضمن 3 فئات: وتقدِّم تجارب ترفيهية متنوِّعة مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة أو جولتين لنحو 76 دقيقة. وتلعب «عين دبي»، أحدث الوجهات الترفيهية في محفظة دبي القابضة، دوراً استراتيجياً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز سياحي عالمي المستوى.

فعاليات

تبدأ الاحتفالية اليوم من الساعة 2:00 بعد الظهر - 7:00 مساءً في «بلازا عين دبي» مع باقة فعاليات عائلية مجانية، بالإضافة إلى 12 عربة طعام. ويقدّم الـ «دي جاي» داني نيفيل مجموعة من الأغاني على المسرح، وسيتم تشغيلها في المقصورات. وتتخلّل الأمسية لوحات ضوئية وعروض «الدرون» والألعاب النارية.

ليلاً ونهاراً

تفتح «عين دبي» أبوابها أمام الزوار ليلاً ونهاراً لتمنحهم فرصة استكشاف معالم المدينة ووجهاتها من زوايا جديدة، بفضل موقعها المتميِّز في قلب «بلوواترز»، مع تأمّل خيوط الشمس تتناثر بين ناطحات السحاب، ومُشاهدة الأضواء تتلألأ من فوق.