جيهان خليل في «الغرفة 207»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت الفنانة جيهان خليل لأسرة مسلسل «الغرفة 207»، مع محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج وأسماء جلال، من إخراج تامر عشري، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وهو مأخوذ عن مجموعة قصصية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وذكرت جيهان لـ «الاتحاد»: أنها ستظهر ضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل الذي يتضمن 10 حلقات، ويُعرض خلال الموسم الشتوي المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه عام 1968، داخل غرفة بفندق أصرّ مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، وتودي بحياة قاطنيها، فقد دخلها كثيرون، لكن قلة فقط استطاعت النجاة.

وأبدت سعادتها بردود الفعل الطيبة التي تلقتها بعد عرض حكاية «على الهامش» ضمن الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا»، وشاركتها بطولته نرمين الفقي، صبري فواز، من تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد شفيق. وجسَّدت فيه شخصية جديدة تماماً عليها، وهي صديقة البطلة التي تخونها مع زوجها، وأكدت أن العمل يحمل رسائل اجتماعية وإنسانية ونفسية مهمة.

وأشارت جيهان إلى أنها تنتظر عرض فيلم «القصر الملعون»، الذي كان يحمل عنوان «13 يوم»، ويُعد التجربة السينمائية الأولى التي تقدَّم بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتتشارك في بطولته مع دينا الشربيني، أحمد داوود، شريف منير، نسرين أمين وأروى جودة، من تأليف وإخراج وائل عبدالله. تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والرعب، وتجسِّد فيه شخصية الفتاة «مريم»، وتظهر في سني المراهقة والشيخوخة.

وكانت جيهان شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «لحم غزال» مع غادة عبدالرازق، وفاء عامر، شريف سلامة ومي سليم، من إخراج محمد أسامة.