«فود فوروارد».. نكهات من أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي المستمرة على مدى 6 أسابيع وحتى 9 ديسمبر المقبل في مختلف أرجاء العاصمة، مع تدشين سلسلة «فود فوروارد» الثانية، بالتعاون بين الشيف البريطاني أنتوني ديمتري الحائز نجمة ميشلان، والشيف الإماراتي فيصل ناصر، حتى 22 أكتوبر الجاري في فندق قصر الإمارات. وذكر الشيف ديمتري، مالك وطاهي «مطعم وايلد هاني» في لندن، أن أبوظبي رسّخت مكانتها على خريطة عواصم فنون الطهي الرائدة في العالم، والتي يتابعها ألمع الطهاة. وقال: تشكِّل الأطباق التجريبية الجديدة الركيزة الأساسية لتطور قطاع الطهي، وأسعى إلى اكتشاف المزيد من النكهات الإماراتية خلال زيارتي. وأعرب الشيف ناصر، المعروف بخبرته في النكهات المحلية، عن سعادته بتبادل الخبرات بين النكهات الإنجليزية العريقة والمكونات الإماراتية الأصيلة.