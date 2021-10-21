هاني رمزي يعود «إلكترونياً»

القاهرة (الاتحاد)

يخوض هاني رمزي تجربته الأولى مع دراما المنصات الإلكترونية، حيث يصوِّر حالياً دوره في مسلسل «القاتل الذي أحبني»، ويعود من خلاله إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 8 أعوام منذ مشاركته في مسلسلي «نظرية الجوافة» مع إلهام شاهين وإخراج مدحت السباعي، و«جوز ماما 3» مع هالة صدقي وأحمد بدير ورجاء الجداوي.

وقال هاني لـ «الاتحاد»: إن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي كوميدي «لايت»، ومن المقرّر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، وتحدث عن سعادته بتجربة دراما المنصات التي حقّقت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وكانت سبباً في اتجاه غالبية زملائه إليها، كما إنها أوجدت الفرص لمواسم درامية جديدة بعدما تركزت لسنوات طويلة على شهر رمضان فقط. يشاركه في بطولة المسلسل سهير رمزي وشيرين، من إخراج عمرو عابدين، الذي تعاون معه من قبل في مسلسلي «مبروك جالك قلق» عام 2005، و«عصابة بابا وماما» عام 2009.

وكان رمزي عاد إلى المسرح من خلال مسرحية «أبو العربي في مهمة مستحيلة»، وجسّد فيها شخصية «أبو العربي» الذي يكتشف بالصدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة سنوات، ما أدى لاستغلال هذا التشابه، وإقناعه بتنفيذ مهمة مستحيلة. كما شارك في فيلم «200 جنيه» مع أحمد السقا، ليلي علوي، إسعاد يونس، خالد الصاوي، أحمد رزق، وجسّد فيه شخصية عامل في محطة بنزين.