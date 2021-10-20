ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أحد الأشخاص الذي حاول تكسير الكباش الأثرية في قلب ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.
وحسب الفيديو المنشور، فيظهر لشخص مجهول تمكن من الصعود فوق منطقة المسلة لكسر أحد الكباش الموجودة بميدان التحرير، وأثناء صعوده يكشف الفيديو أن الشخص بيده مطرقة ثقيلة، ويهتف قائلاً: الله أكبر الله أكبر.
في السياق ذاته، أكدت وزارة الآثار والسياحة المصرية أن الكباش الأثرية سليمة تماماً لم يطلها أي أذى من محاولة تكسيرها، فيما ألقت قوات الأمن بشكل سريع على الشخص المجهول الذي أقدم على محاولة ذلك.
وأضافت الوزارة أنه تم إرسال لجنة بشكل عاجل لمعاينة الكباش الأثرية الموجودة في قلب ميدان التحرير، حيث كشفت عن سلامتها بشكل كامل، وعدم إطالتها بأي أذى، مشيرة إلى أن هناك دوريات من وزارة السياحة والآثار مُستمرة للكشف عن صحة الكباش كل مدة تصل إلى 6 أشهر لصيانتها وترميم ما تحتاجه على مدار العام.
ما قصة الكباش الموجودة في التحرير؟ يتوسط ميدان التحرير المسلة الفرعونية التاريخية للملك رمسيس الثاني، وتعد من القطاع الأثرية الأهم في مصر، وكانت قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، مقسمة إلى عدة أجزاء، وينتهي رأسها بهرم صغير، وارتفاعها نحو 17 متراً، ووزنها يصل لنحو 90 طنًّا، وتم نحتها من الجرانيت الوردي، ويوجد عليها نقوش توضح ألقاب الملك رمسيس الثاني باللغة المصرية القديمة، كالتالي رع، وسر معت رع ستپ ن، ورع مس سو مري إمن. أما عن الكباش؛ فهي كباش من الفناء الأول بالكرنك الذي يقع خلف الصرح الأول للمعبد بمحافظة الأقصر العاصمة الفرعونية لمصر، خلف مباني الطوب اللبن، وعددها 4، ويمثل الكبش جسم أسد برأس كبش، وذلك يرمز للخصوبة في مصر القديمة، وهناك نوع آخر من الكباش على جسم أسد برأس إنسان، مثل تمثال أبو الهول؛ وذلك يرمز «للذكاء التي يتمثل في رأس الإنسان، والقوة التي تتمثل في الأسد».