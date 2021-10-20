في أول تعليق له بعد حادث السير المروّع الذي تعرض له مساء الجمعة، وجه الفنان اللبناني وائل كفوري رسالة إلى جمهوره ومحبيه.
وكتب على إنستجرام: "من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد.. كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والـFans والأصدقاء.. ولكل محب عتل همي".
كما تابع: "غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن عليّ.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن.. أنا منيح بفضل صلواتكن!.. كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب"، مضيفاً: "بشكركن فرد فرد وبعتذر ما قدرت أتواصل معكن أو رد على اتصالاتكن.. بس إن شاء الله قريباً نتواصل أول ما أصير أحسن ومنتلاقى وبرجع بشوف وجهكن بخير".