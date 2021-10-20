أول تعليق من وائل كفوري بعد الحادث المروع

في أول تعليق له بعد حادث السير المروّع الذي تعرض له مساء الجمعة، وجه الفنان اللبناني وائل كفوري رسالة إلى جمهوره ومحبيه.

وكتب على إنستجرام: "من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد.. كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والـFans والأصدقاء.. ولكل محب عتل همي".

كما تابع: "غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن عليّ.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن.. أنا منيح بفضل صلواتكن!.. كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب"، مضيفاً: "بشكركن فرد فرد وبعتذر ما قدرت أتواصل معكن أو رد على اتصالاتكن.. بس إن شاء الله قريباً نتواصل أول ما أصير أحسن ومنتلاقى وبرجع بشوف وجهكن بخير".