عودة شاقة لطائر «بقويقة»

(د ب أ)

يبذل طائر بقويقة مهاجر جهداً مضنياً للطيران من ألاسكا إلى نيوزيلندا، في محاولة ثانية للعودة إلى الوطن.

وكان البقويقة انطلق في محاولته الأولى من مسطحات المد والجزر في دلتا يوكون-كوسكوكويم بألاسكا يوم 11 سبتمبر.. واضطر للعودة إلى ألاسكا بسبب الرياح القوية، ليصل إليها مجدداً بعد 57 ساعة من الطيران المستمر.

وقال فيل باتلي، الأستاذ المساعد في جامعة ماسي: إن الطائر غادر ألاسكا مرة أخرى يوم 24 سبتمبر وأحرز تقدماً جيداً في البداية، لكنه واجه رياحاً قوية مرة أخرى عندما اقترب من الطرف الجنوبي لكاليدونيا الجديدة.



