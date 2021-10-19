6 طرق للتخلص من التعب

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت خبيرة التغذية الأميركية هايدي سكولنيك بعض الطرق التي تركز على التغذية بشكل صحيح لمكافحة الشعور بالتعب وتعزيز القدرة على التحمل، كما نقلها موقع.«Doctor Oz»

الإفطار

يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى تشويش الببتيد العصبي الذي هو ناقل عصبي يساعد على تنظيم رغبتك في الطعام ونسبة الطاقة المخزنة على شكل دهون، كما يؤدي ذلك إلى زيادة هذا الهرمون في وقت لاحق من اليوم، ما يجعلك تقبل بشكل كبير على تناول كميات كبيرة من الطعام.

تجنب التوتر

عندما تستيقظ متأخراً على العمل، وتتخطى وجبة الإفطار، وتكافح حركة المرور للوصول للعمل يرتفع مستوى التوتر والإجهاد، حيث يزيد مستوى هرمون الكورتيزول، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإفراط في تناول الطعام.

الغذاء المتكامل

اختر طبقاً يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، فهذه طريقة أسهل للشبع.

كما يساعد البروتين في الشعور بالامتلاء والرضا لفترة أطول، في حين أن الدهون الصحية، مثل القليل من المكسرات، تساعد على الشعور بالرضا وعدم الشهية.

طعام أقل

تؤثر كيفية توزيع السعرات الحرارية على مدار اليوم على الأنسولين وجلوكوز الدم والكوليسترول والكورتيزول والمزاج واليقظة وتكوين الجسم، ويؤدي تناول وجبة كبيرة أو الإفراط في الأكل إلى الشعور بالنعاس والإجهاد.

النوم الكافي

يساعد النوم الكافي المريح في التحكم في شهيتك، واعلم أن قلة النوم أو الأرق تشعرك بالجوع على الرغم من أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس للغذاء.

اللياقة

تزيد ممارسة النشاط البدني من قدرة جسمك على التحمل بما سيجعلك أقل إجهاداً، كما بينت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، ينامون بشكل أفضل من الذين لا يمارسونها.