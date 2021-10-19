ليلى علوي تستعد لـ «ماما حامل 2»

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض ليلى علوي مغامرة سينمائية لتقديم الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي «ماما حامل»، الذي عرض خلال الموسم الصيفي بمشاركة بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد سلام، وتنتظر انتهاء السيناريست لؤي السيد من كتابة السيناريو كاملاً استعداداً للتصوير، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملاً وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

وقالت: عندما عرض عليّ الجزء الأول من الفيلم ‬وجدت‭ ‬فيه ‬ما‭ ‬يحمسني‭ ‬لتقديمه،‭ ‬وهي‭ ‬الفكرة‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬حولها‭ ‬الأحداث، ‭ ‬وبرغم‭ ‬من‭ ‬طرحها‭ ‬بطريقة‭ ‬كوميدية‭ ،‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬يناقشها‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية، وهي‭ ‬مشكلة‭ ‬اجتماعية‭ ‬موجودة‭ ‬بالفعل، ‭ ‬وأنا‭ ‬لمست‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقربين‭ ‬لي. ‬