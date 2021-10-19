طارق لطفي.. زعيم «داعش»

القاهرة (الاتحاد)

كشف الممثل طارق لطفي لـ «الاتحاد» ملامح الشخصية الدرامية التي يتواجد بسببها في إقليم كردستان بالعراق، حيث قال: أصور مسلسل «ليلة السقوط»، من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمه، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد صيام من مصر، وباسم ياخور وكيندا حنا من سوريا، وصبا مبارك من الأردن، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، وسمر محمد، وذو الفقار خضر، وأجسد من خلاله شخصية مختلفة تماماً من حيث الشكل والمضمون، حيث جسد أحد زعماء تنظيم «داعش»، يدعى «أبو عبد الله»، ويلقب بالدباح.

وقال إنه سيتواجد علي شاشة رمضان القادم من خلال مشاركة أميرة كرارة بطولة الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة» إخراج أحمد نادر جلال الذي يعكف حاليا علي التحضيرات له خلال الأيام الماضية.