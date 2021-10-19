بعد تصدر الواقعة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت السلطات المصرية في القبض على 3 أشخاص متهمين بخطف هاتف محمول أثناء تصوير صاحبه بثاً مباشراً من أعلى كوبري الدائري بالقاهرة.
وأثارت هذه الواقعة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام شاب يستقل دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من صحفي يصور بثاً مباشراً، حيث ظهر السارق بعد اختطاف الهاتف في البث المباشر وشاهده ملايين الأشخاص عبر مواقع التواصل وأصبح حديث الشارع المصري.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية غير معلوم أرقام لوحاتها بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديد بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفرار.
وتبعت الأجهزة الأمنية خط سير الجناة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، حيث أكدت الداخلية المصرية اعترافهم بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم عدد من المشاهير على رأسهم الفنان المصري محمد هنيدي مقطع الفيديو الذي تظهر فيه عملية السرقة على نطاق واسع بصورة ساخرة وأخرى جادة، خاصة في ظل استمرار حوادث خطف الهواتف المحمولة من قبل أشخاص يستقلون دراجات نارية.