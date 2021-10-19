نجحت باحثة مصرية في اكتشاف نوع جديد من الثدييات بالمملكة الحيوانية عاشت في أفريقيا قبل 34 مليون سنة، والذي هاجر إلى أميركا الجنوبية عبر المحيط الأطلنطي.
وأطلقت الدكتورة شروق الأشقر، صاحبة الاكتشاف مع 5 علماء آخرين مصريين وأجانب، اسم «سفروتس» على النوع الجديد من الثدييات الذي اكتشفته في محافظة الفيوم «جنوب غرب القاهرة» لصغر حجمه، وفق بحث علمي نشرته في مجلة peerj العلمية الشهيرة، التي تغطي الأبحاث في العلوم البيولوجية والطبية.
وقالت شروق الأشقر لـ «الاتحاد»، إنها جمعت عينات على مدار 3 سنوات انتهت إلى اكتشاف نوع جديد من الثدييات في جبل قطراني بمحافظة الفيوم، موضحة أنها جمعت عدد 2 جمجمة بالكامل حجم الواحدة منها 1.5 سم فقط وفكوك سفلية حجمها لا يتخطى الملي، وهذه العينات دقيقة وصغيرة جداً وهشة وملتصة بالطين الصخري الصلب.
وأشارت إلى أن منطقة جبل قطراني منطقة كانت غابات استوائية مطيرة قبل 34 مليون سنة، وكانت تعيش فيها مجموعة كبيرة من الحيوانات، مثل القردة والمفترسات والتماسيح والثعابين والقوارض، لكنها تحولت الآن إلى منطقة صحراوية. وتفتح العينات التي تم اكتشافها باباً جديداً لمعرفة التنوع داخل المجموعة الكبيرة من القوارض وأسباب التقزم والأقارب الحقيقيين، حسب ما ذكرت الباحثة المصرية، التي أكدت أن هذا النوع والجنس الجديد يقع ضمن مجموعة غامضة من القوارض المميزة بصفة التقزم وصغر الحجم.
وأوضحت الباحثة أن القوارض تمثل نصف الثدييات الموجودة على وجه الأرض، مشيرة إلى أن تسجيل هذا النوع يساعد على عمل دراسة أنساب موسعة لمعرفة الأقارب الحقيقيين لهذا القارض، مؤكدة أنه أيضاً تم إجراء مقارنة العينات محل الدراسة مع القوارض الموجودة في المنطقة الأفروعربية. وتعد محافظة الفيوم وخاصة منطقة وادي الحيتان وجبل قطراني أكبر وأهم مواقع الحفريات في العالم، إذ تضم منطقة جبل قطراني العديد من الحيوانات، مثل الفيلة والقرود والحيتان والفقاريات المنقرضة، مثل ديناصور الفيوم.
واشتهر جبل قطراني عالمياً بتوافر رواسب حفرية بحرية ونهرية وقارية يرجع تاريخها لنحو 35 مليون سنة، وهي منطقة صخرية من الحجر الجيري والتي ظهرت بها حفريات أقدم قرد في العالم يسمى «إيجيبتوبتكس» الذي يوضح العلاقة في حركة تطور الأجناس وحيوان «الأرسينوثيريوم»، أي حيوان الفيوم الضخم أو القديم الذي يشبه الخرتيت في الشكل ويختلف عنه في وجود 4 قرون ممتدة من الجمجمة وليس قرنين من الطبقة الجلدية.
وتحوي منطقة جبل قطراني تطور الحضارة الإنسانية وتاريخ العالم، ما دفع الكثير من الباحثين حول العالم لإجراء دراسات وبحوث حول حفرياتها.