«ليالي إكسبو الموسيقية».. استعراضات عابرة للحدود

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عروض بصرية وموسيقية وأدائية مبهرة، تقدمها فرق موسيقية واستعراضية من جميع أنحاء العالم، تحت عنوان «ليالي الموسيقى»، ضمن سلسلة الفعاليات الترفيهية والفنية في «إكسبو 2020» التي تقام على مسرحي «دبي ميلينيوم» و«حديقة اليوبيل»، والتي شهدت حضوراً وتفاعلاً كبيراً من زوار الحدث العالمي الأضخم، والتي أخذت الحضور في رحلة موسيقية متنوعة ما بين العروض الفلكلورية والاستعراضية والتي أظهرت ثقافة روسيا والبرتغال وموسيقاها الثرية، مقاطع موسيقية قدمتها أوركسترا «سينفونيكا ناسيونالي دي كونسيرفاتوري» التي عاش حضورها رحلة خيالية إلى الفضاء.

موسيقى وتراث

«مهرجان روسيا» الذي أقيم أول أمس على مسرح «دبي ميلينيوم»، خاطبت فرقته العالم بلغة الموسيقى والتراث في عرض مبهر، حيث قدّمت الفرقة الروسية ملامح من موسيقى وثقافة روسيا الثرية في أول عرض فني ينظمه جناحها المميز في «إكسبو 2020»، وأمتعت فرق مثّلت مناطق مختلفة من روسيا الواسعة الجمهور على المسرح المفتوح الذي امتلأت مدرجاته، واستمتعوا بفقرة استعراضية راقصة، شارك فيها العشرات من الفنانين والمؤدين الروس، الذين شهروا على خشبة المسرح بأناقة وروعة الأزياء التقليدية التي تعكس الثقافات المختلفة للجمهوريات التي يتشكل منها الاتحاد الروسي، وذلك بعدما أعلنت فيكتوريا لوبيريفا، سفيرة الجناح الروسي وملكة جمال روسيا السابقة انطلاق سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الجناح المميز طيلة أشهر «إكسبو 2020 دبي» الستة.

شارك في أداء «مهرجان روسيا» فنانة استعراضية ظهرت برداء تقليدي أبيض ثلجي، بينما انعكست على الشاشة خلفها صور لثلوج الشمال الروسي القارس لتنقل للحضور في دبي لمحة من مشهد طقس مختلف كلياً، وسط أداء مبهر، فيما قدمت الفرقة بين مجموعة من الرجال والنساء صورة ملونة براقة للتقاليد الروسية من هذه المنطقة في عرض درامي استعراضي أظهر الثقافات المختلفة من روسيا، واستقبل الجمهور فرقة أخرى من جنوب روسيا بترحاب بالغ، حيث ارتدى أعضاؤها أزياء مميزة ليرى الناظرون ملمحاً آخر للتنوع الثقافي والفني في الدولة مترامية الأطراف. وعلى أنغام الموسيقي الروسية التقليدية، قدمت فرقة أخرى باقة من الأغنيات من التراث الروسي التي تفاعل معها الحضور من مختلف الجنسيات بشكل كبير.

عمق وتفاعل

بمناسبة انطلاق «مهرجان روسيا»، قالت إيكاترينا بريبيتكوفا من قسم الاتصال الدولي للجناح الروسي: يقدم جناحنا أحد أكثر البرنامج الثقافية والتجارية ثراء بين الأجنحة المختلفة في إكسبو 2020، ونريد أن نظهر مدى العمق والتفاعل الذي تحفل به الثقافة الروسية، ولا تزال في جعبة الجناح الروسي الكثير من فعاليات الأجندة الثقافية الدسمة، فقد زارنا حتى الآن آلاف الأشخاص، ونستقبل كل يوم عدداً يتراوح بين سبعة وثمانية آلاف شخص، وفي أحد أيام العطلات زارنا 12 ألف شخص وهو رقم قياسي حتى الآن بالنسبة لنا، كاشفة إن الفعالية الترفيهية المقبلة ستكون مخصصة للأطفال، والتي ستقام مساء اليوم بمشاركة بمجموعة من المغنين صغار السن.

موسيقى الفضاء

في عرض بصري موسيقي حي، استمتع زوار الحدث العالمي برحلة خيالية موسيقية إلى الفضاء، تحت عنوان Music of the Spheres، حيث أدى عدد من الموسيقيين الشباب، برفقة أوركسترا سينفونيكا ناسيونالي دي كونسيرفاتوري من إيطاليا، مقطوعات موسيقية تصويرية من أشهر الأفلام العالمية التي ألف موسيقاها كل من إنيو موريكوني منها «الطيب والشرس والقبيح» و«قبضة مليئة بالدولارات»، ونينو روتا، ومن أبرزها الفيلم الشهير «العراب» - The Godfather، و«الحرب والسلام» و«موت على النيل»، والتي صاحبها عروض للفضاء من خلال شاشة ضخمة كخلفية للعرض.

مهرجان لوسوفونيا

انطلق في رحلة عبر الموسيقى والرقص والثقافة «مهرجان لوسوفونيا» الذي يقام على مسرح حديقة اليوبيل، حيث يستمتع زوار «إكسبو 2020» إلى الإيقاعات والاستعراضات على أنغام العروض الثقافية البرتغالية، من خلال هذا المهرجان الفريد الذي تتخلله عروض موسيقية وأدائية مميزة تظهر الإرث الفني الغني لكل من البرتغال وأنغوال وموزمبيق والبرازيل وتيمور ليشتي وسان تومي وبرينسيبي.