فيديو لسعودي يوزع المال في الحرم المكي يجتاح مواقع التواصل

خلال الساعات الماضية اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام رجل سعودي بتوزيع مبالغ مالية على العاملين في الحرم المكي.

ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يمر على عدد من العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام ويوزع عليهم مالاً.

كما انهالت التعليقات على هذا المقطع، حيث رحب الناشطون بهذه الخطوة.

يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، كانت رفعت الأحد استعدادتها بمناسبة عودة المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بكامل طاقته الاستيعابيه، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".