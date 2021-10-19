عجوز هندية تصبح أماً في الـ70 من عمرها..!!

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على العجوز الهندية التي أنجبت طفلها الأول في سن الـ70 عامًا عن طريق التلقيح الصناعي، لتصبح من أكبر الأمهات سنًا في العالم.

وأفادت الصحيفة أن جيفونبن راباري وزوجها مالداري، صاحب الـ 70عامًا، قاموا بعرض طفلهما الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بفخر على الصحفيين، حيث قالوا إنه قد تم إنجابه عن طريق التلقيح الاصطناعي.

وأشارت رباري في حديثها أنها لا تملك بطاقة إثبات هوية لإثبات عمرها ، لكنها قالت للصحفيين إن سنها كان 70 عامًا، مما يجعلها واحدة من أقدم الأمهات في العالم.

والثنائي يقطنان في قرية صغيرة تسمى "مورا" في جوجورات بالهند، ومتزوجان منذ 45 عامًا وطوال تلك الفترة حاولا الإنجاب دون جدوى، لتمر السنوات ويرزقا بطفل من خلال التلقيح الاصطناعي.





في الوقت الذي يُعتقد أن امرأة هندية أخرى، تُدعى إراماتي مانجاياما، هي الأكبر بعد أن أنجبت توأمًا في سبتمبر 2019 عن عمر يناهز 74 عامًا.

ويقول طبيب الزوجين ناريش بهانوشالي "إنها كانت واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق، عندما جاءوا إلينا لأول مرة، أخبرناهم أنه لا يمكنهم إنجاب طفل في هذا السن المتقدم لكنهم أصروا، وبالفعل أنجبوا عن طريق التلقيح الصناعي".

















