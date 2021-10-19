أعراض في المعدة لا تتجاهلها

حذر أطباء من تجاهل بعض الآلام في المعدة، إذ أشاروا إلى أنه يمكن أن يكون هذا الألم في بعض الأحيان دليلاً على وجود مشكلة صحية خطيرة مثل سرطان الأمعاء، ودعوا إلى عدم تجاهل مجموعة من الأعراض، وطالبوا بالتعرف على أهم الأوجاع المعدية التي تدل على وجود حالات صحية خطيرة وحلها في وقت مبكر، بحسب موقع صحيفة «ذا صن» البريطانية.

إذ ذكروا أن أهم هذه الأعراض المعدية التي تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة، تتنوع بين الاستفراغ أو القدرة على عدم الأكل، محذرين من أنها قد تكون مؤشرات على سرطان الأمعاء، وقالت الدكتورة سارة جارفيس، مديرة مركز بيشنتس أكسيس، إن أحد أخطر الأعراض هي:

استخدام المرحاض بكثرة

ألم حاد ومستمر في البطن

وجع في المعدة مع حمى شديدة

ألم مصحوب بالشعور بالغثيان