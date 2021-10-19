ثغرة أمنية.. "هاكرز" يهددون بتصويرك من هاتفك

اكتشف خبير ومتخصص في الأمن السيبراني ثغرة «خطيرة» في تطبيق «سفاري» الشهير، تضع بيانات المستخدمين على المحك.

وحسب ما ذكر موقع «ماشابل»، فإن «الهاكرز» قادرون على استغلال الثغرة واستهداف أجهزة المستخدمين من نوع «ماك» و«آي أو إس»، وأوضح أنه من خلال هذه الثغرة بإمكان المخترق خداع التطبيق ومنحه حق الوصول إلى كاميرا وميكروفون المستخدم، بعد ذلك يصبح «الهاكرز» قادراً على تسجيل صوت المستخدم والتقاط صور من أجهزته، سواء كانت «آيباد» أو «آيفون» أو «ماك». وبحسب سكاي نيوز ذكر الباحث الأمني ريان بيكرن، وهو مكتشف الثغرة، أن هذا الخلل قد يكون عمره سنوات.