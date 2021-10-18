تحقيق «أمنية» طفلة في تعلّم السباحة

أبوظبي (الاتحاد)

قامت مؤسسة «تحقيق أمنية» بتحقيق حلم الطفلة عناية «8 سنوات» في تعلّم السباحة ضمن أجواء احترافية مُتخصّصة.

وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، بالشكر والتقدير إلى «فيت ريبابليك» لتعليم السباحة وإلى «سن آند ساند سبورتس» للملابس الرياضية على المساهمة المُجزية في تحقيق أمنية الطفلة عناية، التي أسعدتها وزودتها بالأمل في قضاء أوقات بعيداً عن آلام المرض وأروقة المستشفيات.

وقال: يُسعدنا أن نتعاون يداً بيد مع الجميع لتأدية المسؤولية المجتمعية، وكلنا ثقة بأن هذه المشاعر النبيلة في ردّ الجميل لأرض الخير سوف تسهم في نشر السعادة والمحبة بين أفراد المجتمع. وتم تزويد الطفلة بطقم كامل من أحدث منتجاتها في مستلزمات السباحة، والذي ضمّ لباس السباحة مع غطاء للرأس، ونظارات السباحة والمناشف حتى تبدأ رحلتها في السباحة، كما قام اختصاصيون بإجراء الاختبارات لتحديد مستواها في السباحة قبل البدء بالتدريب.