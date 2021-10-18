6 خطوات ليتحمل الأطفال المسؤولية

ترجمة عزة يوسف

قدم موقع «Very Well Family» بعض النصائح التي تساعد الأطفال على تحمل المسؤولية بأخذ خطوة في كل مرة، كي يكونوا مستقلين، ويضعهم على الطريق نحو أن يصبحوا مواطنين مسؤولين، ويجعل الحياة أسهل بالنسبة للوالدين.

توقعات واضحة

يحاول الأطفال عادة الارتقاء إلى مستوى توقعات البالغين، لذا، اجعل توقعاتك معقولة وواضحة، مع إدراك أن الأمر قد يتطلب القليل من التجربة والخطأ، وشاهد طفلك وهو يحاول النهوض لتلبية توقعاتك.

استثمار الوقت

أحياناً يكون من الأسهل تنفيذ معظم المهام بنفسك بدلاً من تعليم طفلك كيفية القيام بها، كما أنه ليس من السهل أن تشاهده، وهو يكافح للقيام بشيء يمكنك بسهولة أن تفعله بنفسك.

عليك أن تعتبر الوقت الذي تقضيه في تعليم طفلك كيفية إكمال مهمة ما بشكل مستقل بمثابة استثمار جيد، فعندما تخصص وقتاً لتظهر له كيفية تنظيف المنزل، ستقضي وقتاً أقل في القيام بهذه المهام بنفسك بعد ذلك.

تحديد المهام

يعمل معظم الأطفال بشكل أفضل عندما يكون لديهم مهام محددة يجب عليهم إنجازها، بما يساعدهم على معرفة ما يتعين عليهم القيام به بترتيب معين.

ضع لطفلك روتيناً واضحاً حتى يعرف ما يجب فعله وإضفاء النظام على حياته والتخلص من التوتر والفوضى التي قد تواجهها عندما يضيق بك الوقت وتضغط على الجميع لإنجاز الأمور سريعاً.

تشكيل سلوكهم

سواء كنت تريد أن يتعلم طفلك الهدوء عندما يكون منزعجاً، أو يعرف كيفية تحضير العشاء للعائلة، قم بتشكيل سلوكه خطوة بخطوة، وأظهر له ما يجب عليه فعله ثم قم بتوجيهه أثناء محاولته تولي الأمر بنفسه.

قدم ملاحظات إيجابية عندما يكون على الطريق الصحيح، وأعد توجيهه عندما يسلك الطريق الخطأ، وبمجرد إتقان الخطوة الأولى، انتقل معه للخطوة التالية.

المديح

يجب لفت انتباه الأطفال عندما يخالفون القواعد أو يخطئون، إلا أن لفت الانتباه السلبي يمكن أن يؤدي إلى سوء السلوك، لذا فإن مفتاح تعزيز السلوك الجيد هو مدحه عندما يتصرف بشكل مستقل، والثناء على أي عمل يقوم به.

الحوافز

كافئ أطفالك على استقلالهم حسب أعمارهم، لتوفير حافز كافٍ لدفعهم على أن يكونوا ناضجين، ويمكن أن تكون المكافأة بالسماح له لدعوة صديقه لزيارته أو استخدام الكمبيوتر المحمول لمدة ساعة في المساء أو غيرها من الأمور المفضلة لديه.6 خطوات لتدريب الأطفال على المسؤولية.