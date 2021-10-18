إياد نصار طبيب «الباب الأخضر»

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الممثل إياد نصار عن ملامح الشخصية التي يقدمها في فيلم «الباب الأخضر» آخر سيناريوهات الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، وسهر الصايغ، ومحمود عبدالمغني، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، والذي بدأ تصويره مؤخراً، حيث قال: تدور أحداث الفيلم في التسعينيات حول انتشار فيروس جديد يعانيه الجميع، ويشبه الظروف نفسها التي نمر بها حالياً في ظل ظروف فيروس «كورونا» المستجد، وأقدم شخصية دكتور جامعي يواجه هذا الفيروس. وعبَّر إياد نصار عن سعادته بالمشاركة في الفيلم الذي كتبه الراحل أسامة أنور عكاشة، في الثمانينيات وكأنه يكتبه اليوم بموضوع الفيلم يشبه ما نعيش فيه اليوم مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار نصار إلى أن الفيلم يُعد خطوة مهمة في مشواره الفني، خاصة أنه من كتابة عبقري مثل أسامة أنور عكاشة الذي شكل وجدان أجيال مختلفة بأعماله الفنية التي تركت بصمة مهمة في عالم السينما والدراما. وقال إياد نصار: إنه يستعد لبطولة مسلسل جديد بمشاركة ريهام عبدالغفور، وإخراج مريم أبو عوف، ويقدم في 10 حلقات.