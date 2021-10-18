محمد فراج يدخل «الغرفة 207»

القاهرة (الاتحاد)

يجسد الممثل محمد فراج في المسلسل الدرامي القصير «الغرفة 207» دور موظف استقبال في فندق، وخلال عمله في الفندق يتعرَّض لأحداث ومواقف مليئة بالغموض والرعب.

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والمكون من 10 حلقات، والمقرر عرضه بإحدى المنصات، ويشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، ومراد مكرم، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم، ومن إخراج تامر عشري. وقال فراج: تدور الأحداث في عام 1968، وتقع أحداثها داخل غرفة بفندق أصر مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، وتودي بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثير دخلوا الغرفة 207، لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وأشار فراج إلى أنه ينتظر عرض فيلم «أهل الكهف» المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل توفيق الحكيم، والذي انتهي من تصويره مؤخراً بمشاركة خالد النبوي، وغادة عادل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وتدور قصته حول صراع الإنسان مع الزمن.