تُطلق دائرة الثقافة والسياحة اليوم، فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي من اليوم ويستمر على مدى 6 أسابيع وحتى 9 ديسمبر المقبل في مختلف أرجاء العاصمة، مع تدشين سلسلة «فود فوروارد» الثانية، بالتعاون بين الشيف البريطاني أنتوني ديمتري الحائز نجمة ميشلان، والشيف الإماراتي فيصل ناصر، من 19 حتى 22 أكتوبر الجاري في فندق قصر الإمارات.
نكهات وذكر الشيف ديمتري، مالك وطاهي «مطعم وايلد هاني» في لندن، أن أبوظبي رسّخت مكانتها على خريطة عواصم فنون الطهي الرائدة في العالم، والتي يتابعها ألمع الطهاة. وقال الشيف المعروف بدمج أساليب الطهي الفرنسية مع المنتجات الموسمية البريطانية: تشكل الأطباق التجريبية الجديدة الركيزة الأساسية لتطور قطاع الطهي، وأسعى إلى اكتشاف المزيد من النكهات والمنتجات الإماراتية خلال زيارتي.
بدوره أعرب الشيف ناصر، المعروف بخبرته في إظهار النكهات المحلية، عن سعادته بتقديم قائمة أطباق استثنائية مع الشيف ديمتري، وتبادل الخبرات في تجربة تجمع بين الخبرة الإنجليزية العريقة والنكهات والمكونات الإماراتية الأصيلة.
وينتظر هواة فنون الطهي تجربة تعتمد على استخدام منتجات طازجة في إعداد قائمة أطباق تمزج بين لمسات وفخامة المطبخ الإماراتي والنكهات المتوسطية والأطباق البريطانية الكلاسيكية. تجربة في «القصر» تبدأ التجربة في «قصر الإمارات» بتقديم طبق الأخطبوط الجاليكي المشوي مع الفلفل الحلو والكوسا، وأجنحة الدجاج المقرمشة مع الكمأة السوداء والمكرونة، ومقرمشات الأرز المغطسة بكاسترد الذرة وحبات الذرة المشوية مع صلصة الفلفل الحار والكراث والليمون والكزبرة.
ويتألّق بين المأكولات الرئيسة طبق شرائح السمك المتبلة بالزبدة والتوابل الإماراتية، ويُقدم مع البطاطا المشوية بدهن الأوز والثوم الأسود وصلصة أيولي التمر هندي ويخنة الدجاج والخضراوات، وطبق الدجاج المشوي على نار هادئة والمغمس بالليمون مع الخضار، ولحم الضأن الويلزي المشوي على نار هادئة مع جبنة ريكوتا المعدّة من حليب الغنم والعسل البري والكزبرة وغيرها من الأطباق.
وتشمل قائمة الحلويات تارت الكاسترد الإنجليزي مع الزبيب الذهبي والصنوبر والزبدة المملحة، وكيك الشوكولاتة الهندوراسية مع 70% من الكاكاو وآيس كريم العسل البري، إلى جانب حلوى توت العليق الإسكتلندي مع آيس كريم الحليب والفواكه.