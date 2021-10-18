«عزيزي المستهلك» على قناة الشرقية

الشارقة (الاتحاد)

تحفل متاجر الغذاء بأنواع مختلفة من السلع الغذائية التي يحتار أمامها المستهلك ويجد صعوبة في معرفة الأفضل صحياً له ولأفراد أسرته، هذا ما يتناوله برنامج «عزيزي المستهلك» الذي تعرضه قناة الشرقية من كلباء التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وتقدمه الدكتورة بدرية أحمد كل ثلاثاء الساعة السابعة والربع مساءً.

تقدم كل حلقة في البرنامج نصائح جديدة لمستهلكي السلع الأساسية ومختلف أنواع المواد الغذائية التي لا يستغني عنها أي بيت، وتشمل النصائح والإرشادات التي يعرضها البرنامج كيفية انتقاء المنتجات والكميات المناسبة وطرق استبدال السلع الضارة بأخرى مفيدة، وتحسين مهارة المستهلك في القدرة على اختيار أجود السلع المتاحة في الأسواق المحلية والمتداولة بين أفراد المجتمع.

يتناول البرنامج في حلقاته موضوعات تشغل بال المستهلكين، من ضمنها أضرار المواد الغذائية المعلبة والبدائل الصحية لها، وحبوب الإفطار وأنواعها، الخضراوات والفواكه، الألبان ومنتجاتها، والأغذية الخالية من الغلوتين وغيرها.

خصص البرنامج إحدى حلقاته الماضية للحديث عن مشروبات الطاقة، حيث كشف أن تاريخ تصنيع هذا النوع من المشروبات في اليابان عام 1962م وظهرت في الولايات المتحدة عام 1985م، ثم انتشرت على مستوى العالم، وعرض البرنامج الأضرار الصحية الخطيرة لهذا النوع من السلع، خاصة على الحوامل والأطفال والمراهقين وممارسي الرياضة، مؤكداً أنها على عكس ما يتداوله المستهلكون لها، فهذه النوعية من المشروبات تجلب الإرهاق وتسبب تشتت الذهن، وتستهلك خلايا الجسم، وتدفع نحو الحاجة إلى تناول المزيد منها.