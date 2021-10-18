«شاعر المليون» يختتم مقابلات عُمان ويستقبل شعراء أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أمس الأحد، جولتها الرابعة في عاصمة سلطنة عُمان «مسقط»، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المشتركين الذين قدموا قصائد مميزة ومبهرة أمام لجنة التحكيم، فيما تبدأ لجنة التحكيم اليوم الاثنين مقابلة شعراء في أبوظبي بشكل مباشر على مدار يومين، وسط تحضيرات وإجراءات تعكس التصميم على التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة التحكيم - برنامج شاعر المليون، إن جولة سلطنة عُمان جاءت بعد استقبال البرنامج لعدد كبير من المشاركات التي كانت على مستوى جيد، مستوى شعر عمان في المواسم الماضية تطور موسماً بعد موسم، استطاع الشاعر ‏أنا العماني أن يصل إلى نهاية شاعر المليون سابقًا، وكل هذه الأسباب جعلت من إقامة جولة في سلطنة عمان أمر ضروري ومهم.

وأضاف العميمي أن الإقبال من الشعراء العُمانيين كان كبيراً والجولة ناجحة، وأن مستويات بعض القصائد مذهل ومميز بمعنى الكلمة، متوقعاً أن يحصل شعراء عُمان على نصيب جيد من المقاعد في قائمة المائة هذا الموسم.

وأكد الشاعر حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، ‏ أن شعراء عمان على مر المواسم التسع الماضية من شاعر المليون وهم يشكلون حضوراً قوياً ومميزاً، ‏وقد كانت دولة عمان ضرورية حتى لا نخسر مثل هذه الكوكبة الجميلة والمميزة من الشعراء، فكانت هذه المحطة بالنسبة لشعر عمان هي البوابة دخولهم وإطلالتهم على الموسم العاشر.

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وأوضح أن الشعر العماني تطور إلى حد كبير وفي كل نسخة نجد الشاعر العماني في تطور مستمر، وقد صدر برنامج شاعر المليون أسماء جميلة ونجوماً إلى سماء الشعر من سلطنة عمان، وما زالوا متواجدين في الساحة الشعرية، وهذا يحسب للبرنامج وأيضاً يحسب للشاعر العماني اهتمامه بنفسه وحرصه على هذا الإرث الأدبي، معرباً عن سعادته ‏بهذه المحطة ومتمنياً أن تكون في كل موسم لأن عمان وشعراء عمان يستحقون هذه المحطة.