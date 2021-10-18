منح الإقامة الذهبية لـ منى الشاذلي

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت منى الشاذلي، الإعلامية المصرية ومقدمة البرامج الحوارية الشهيرة «العاشرة مساءً» على قناة دريم و«معكم منى الشاذلي» على قناة «سي بي سي»، على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات من دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين وهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي (Twofour54).

وتعد منى الشاذلي من أبرز الإعلاميين في مصر والمنطقة العربية بصفة عامة، وقد حاورت في برامجها العديد من أهم الشخصيات العامة والسياسيين والعلماء، والأدباء، والفنانين والرياضيين.

وأعربت الشاذلي عن شكرها العميق للقيادة الرشيدة ودائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، مؤكدة أنها تتطلع إلى المساهمة في دعم التطور السريع للقطاعات الإعلامية والإبداعية في العاصمة الإماراتية.

يذكر أن «مكتب أبوظبي للمقيمين» يقدم مبادرات وبرامج تعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل. ويركز المكتب على تسهيل شؤون المقيمين في الإمارة، وتزويدهم بالإرشادات ومساعدتهم على الانتقال والاستقرار في مجتمعها الغني بثقافاته المتنوعة. ومن خلال توفير التحفيز والدعم الكافي، يساعد المكتب الأفراد والمواهب والكفاءات على الازدهار وتحقيق أهدافهم طويلة المدى.

وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومكتب أبوظبي للمقيمين، قامت twofour54 بتبسيط عملية إصدار التأشيرات كجزء من خدمات دعم الحكومة والسفر التي تقدمها لعملائها.