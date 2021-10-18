حاتم العراقي يحيي أولى حفلات مهرجان بابل

دبي (الاتحاد)

يستعد حاتم العراقي لإحياء أولى حفلات مهرجان بابل الدولي، 28 أكتوبر 2021، وبعد غياب أكثر من 20 عاماً عن آخر مشاركة له، مؤكداً عبر حساباته في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة سعادته بالعودة إلى هذا المهرجان العريق في وطنه العراقي.

وقال: قريباً بعد غياب طويل نلتقي في أحضان وطننا الغالي العراق الحبيب في مهد الحضارات بابل الحبيبة، في حفل افتتاح مهرجان بابل الدولي يوم الخميس.وأوضح العراقي أنه بدأ من الآن الاستعداد للحفل برفقة فرقته الموسيقية التي ستضم أهم العازفين والموسيقيين في العراق، متضمناً برنامجه أغنيات متعددة من أرشيفه وجديده الناجح جداً، مع إعداده لعدد من الأغنيات التي سيقدمها لأول مرة في هذا المهرجان الذي يعتز بالمشاركة به.

ومن جانب آخر، عرض حاتم العراقي عبر قناته الخاصة في يوتيوب أغنية «يا ناعم الخدين» والمصورة بنظام الحفلة في بيروت من إخراج اللبنانية رندلى قديح، بنظام العرض المباشر، بحضور وعزف فرقته الموسيقية.