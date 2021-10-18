أسهل 12 طريقة لفقدان الوزن.. اكتشفها!

يصاب الكثيرون بزيادة في وزن الجسم في مرحلة منتصف العمر، وتحدث بشكل تدريجي غير محسوس نوعًا. وبالطبع يلجأ البعض إلى اتباع نظام غذائي صارم أو ممارسة الرياضة، ولكن تفشل بعض المحاولات نظرًا لطبيعة نمط الحياة المزدحم والالتزامات الأسرية والاجتماعية وساعات العمل.

وفقا لما نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، تقدم دراستان جديدتان بارقة الأمل في شكل نهج تغييرات صغيرة لفقدان الوزن وتحسين الصحة، مع وعود مؤكدة بتحقيق نتائج واعدة قائمة على أسس علمية.

في دراستها البحثية، حللت أستاذة الطب السلوكي في جامعة لوبورو، البروفيسورة أماندا دالي وفريقها البحثي، بيانات من 19 تجربة شملت أكثر من 3000 شخص لمعرفة ما إذا كان اتباع نهج دقيق بسيط، يسفر عن تغييرات كافية للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي، أو فقدان الوزن الزائد.

أظهرت النتائج أن المشاركين الذين التزموا بنهج التغييرات الصغيرة - مثل المشي 1000 خطوة إضافية في اليوم أو خفض 100-200 سعرة حرارية عن طريق اختيار بدائل صحية للأطعمة عالية المعالجة والسكرية والغنية بالسعرات الحرارية، فقدوا حوالي 1 كغم أقل مقارنة مع هؤلاء الذين لم يتبعوا هذه الطرق على مدى ثمانية إلى 14 شهرًا. وبينما لا يبدو الكم كبيرًا، لكن تقول بروفيسور دالي إنه كان كافياً لدرء زيادة الوزن.

تقول البروفيسورة دالي: إن "زيادة الوزن لدى البالغين ليست عادة نتيجة قلة التمارين الرياضية لفترة قصيرة والإفراط في تناول كميات كبيرة من الطعام، وإنما هي غالبًا ما تكون نتيجة لانخفاض تدريجي في مستويات النشاط وزيادة مدخول الطاقة، والتي تكون آثارها تراكمية وتؤثر بمرور الوقت".

وتضيف البروفيسورة دالي قائلة إن تقديم المبادئ التوجيهية التي تطلب من الأشخاص إجراء تغييرات كبيرة على صحتهم، مثل خفض السعرات الحرارية بمقدار 500 أو أكثر في اليوم أو اتخاذ 10000 خطوة من نقطة البداية من الصفر تتطلب الكثير وربما يكون من الأفضل أن "نجعلهم يدركون أنه من الجيد فقط إجراء تغيير صغير واحد في المرة الأولى واكتساب الثقة في تحقيقه"، مشيرة إلى أن "التغييرات الكبيرة، بطبيعتها، تجعل من الصعب على البعض تحقيقها."

وفي الدراسة العلمية الثانية، التي نُشرت في دورية Nature Food، أفاد باحثون من جامعة ميشيغان كيف أن التغييرات الصغيرة في اختيارات الطعام يمكن أن تساعد أيضًا في الحصول على دقائق إضافية من الحياة الصحية.

وبتصنيف 5800 نوع من الأطعمة وفقًا لـ "عبء المرض الغذائي" توصل الباحثون، على سبيل المثال، إلى أن التحول الغذائي الصغير مثل تناول 30 غرامًا من المكسرات والبذور يوميًا يوفر مكسبًا لمدة 25 دقيقة من الحياة الصحية - كما هو متوقع من خلال زيادة في متوسط العمر المتوقع الخالي من الأمراض. تقول دالي: إن "الرسالة من الباحثين الآن هي أن القيام بالأشياء الصغيرة، والنشاط الحركي، وتناول الطعام بشكل أفضل قليلاً، وتحويل الأفكار إلى اتباع نهج التغيير الأولي، يمكن أن يُحدث فرقًا في صحة الإنسان، كما أنها تعد أيضًا حافزًا يمكن أن يدفع إلى التفكير في تغييرات أكبر على المدى الطويل".

إليك هذه الطرق:

1- تقوية العضلات الألوية أثناء الجلوس

2-القفز 10 مرات مرتين يوميًا

3-تقليل 10% من اللحوم الحمراء والمعالجة





4- صعود 4 مجموعات من السلالم في أقل من دقيقة





5- قفز الحبل لمدة 10 دقائق يوميًا





6- قضاء 60 دقيقة في الهواء الطلق







7- 1000 خطوة إضافية يوميًا





8- الهرولة لمدة 5 دقائق







9- التزم بجرعات تدريبية مدتها 20 ثانية







10- ممارسة اليوغا لمدة 15 دقيقة يوميًا







11-الوقوف على ساق واحدة لمدة 20 ثانية يوميًا





12- رفع الأوزان لمدة 13 دقيقة











