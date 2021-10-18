كيف ساعد مسلسل لعبة "الحبار" مقهى على التعافي من كورونا ؟!

يحاول مقهى إندونيسي الاستفادة من النجاح الذي حققه مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" على أمل تعزيز تعافيه من آثار جائحة كورونا من خلال إعادة عرض بعض الألعاب من المسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي في فضاء المقهى.

وفي غرفة مظلمة بها أضواء نيون يقوم موظفون يرتدون زي الحراس المقنعين في المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات باستقبال الزبائن حاملين مسدسات لعبة ويوجهونهم نحو نهاية الغرفة حيث تبدأ لعبة "الضوء الأحمر والضوء الأخضر".

ويسير الزبائن بسرعة عبر طريق ثم يتجمدون عند سماع صوت الأوامر باللغة الكورية، منغمسين تماماً في اللعبة، على الرغم من عودة الفائزين إلى منازلهم دون أي جوائز.

ويأتي كل يوم إلى مقهى ستروبيري أكثر من 200 زبون جذبتهم ألعاب مسلسل شبكة نتفليكس.

وقال بوترا بريادي صاحب المقهى البالغ من العمر 39 عاما "قبل ذلك، عندما كانت هناك قيود على نشاط المجتمع انخفض دخلنا بشكل حاد. ولكن بعد تخفيف هذه القيود بدأت مبيعاتنا في التعافي والزيادة بشكل طفيف.

"ولكن بعد أن بدأنا فعاليات سكويد جيم ارتفعت مبيعاتنا بشكل ملحوظ على الفور".

وفي المسلسل المثير يلعب متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة سعياً للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38.58 مليون دولار). ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه في سبتمبر وأصبح محل اهتمام عالمي.

واعتبر هذا المسلسل في الأسبوع الماضي أكبر إطلاق لمسلسل أصلي على نتفليكس وقد قام 111 مليون شخص بمشاهدته خلال 27 يوماً.

ويحظى المسلسل بشعبية خاصة في إندونيسيا حيث تلقى الدراما والأفلام الكورية متابعة كبيرة بالفعل.