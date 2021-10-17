نور آل علي.. «صوت الشباب»

هناء الحمادي (أبوظبي)

تعشق نور آل علي التحدي وتطمح من خلال ابتعاثها كطالبة إماراتية في المملكة المتحدة - تخصص علم الوراثة الطبية في جامعة شفيلد، أن تنقل أفضل الممارسات من وإلى البلدين، لديها الكثير من الهوايات التي تعشقها، تمارس ركوب الخيل كفارسة، وكاتبة تسعى للتأثير، وناشطة شبابية تؤمن بالتغيير، وترأست الجمعية الإماراتية في شفيلد لهذا العام، وشاركت في العديد من الأنشطة التي تستثمر الشباب وتخدمهم مثل برنامج «ذخر» لإعداد القادة الشباب، وشاركت في «الحلقات الشبابية» بهدف إيصال صوت الشباب لأصحاب القرار، هدفها رفع اسم الدولة في المحافل الدولية عالياً، ولم تقتصر مشاركاتها على المستوى المحلي فقط، بل تم اختيارها لأن تكون سفيرة للابتكار في كوريا الجنوبية، ومثلت دولة الإمارات في «مؤتمر بت العالمي» في لندن لسنتين على التوالي، فاكتسبت أسلوب الحوار والبحث العلمي من حبها للمناظرات، وتؤمن بأن الابتكار يجب أن يكون أسلوب حياة.

علم الوراثة

نور آل علي طالبة تطمح أن تكون من الرائدات الأوليات في مجال علم الوراثة والجينات، ولهذا اختارت دراسة هذا المجال تحديداً، وتقول عن ذلك: «اختياري لهذا المجال لم يكن وليد اللحظة، حيث كان نتيجة شغف تولد خلال دراستي لمادة الأحياء في المرحلة الثانوية، خصوصاً تلك الدروس المتعلقة بالجينات، وغالباً ما كان ينتابني الفضول للتعمق في هذا المجال ومعرفة أسراره، لاسيما أن علم الوراثة بات يعتبر علماً حديثاً وطب المستقبل».

ولم تغفل نور عن الجانب العملي في تخصصها، حيث وفرت الجامعة العديد من حصص المختبر تتيح للطالب إجراء التجارب وتطبيق الجانب العملي في التخصص، موضحة: «حظيت بفرصة التدريب العملي لمدة 3 أشهر في مدينة مصدر، وتحديداً في مختبرات مركز «أوميكس» الذي دشنته شركة «جي 42» للرعاية الصحية في مشروع الجينوم الإماراتي، وهذا الأمر يشعرني بالفخر والاعتزاز لانضمامي لمشروع الجينوم الإماراتي كوني المتدربة بهذا المشروع الضخم والأول من نوعه في الإمارات.

إنجازات

وعلى أعتاب التخرج من رحلة البكالوريوس في علم الوراثة تتمنى نور آل علي استكمال رحلة العلم ونيل درجة الماجستير في الاستشارة الجينية أو الوراثة السريرية، والمشاركة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسرطان في الولايات المتحدة الأميركية والأمراض الجينية النادرة التي تصيب الأطفال، ونقل أفضل الممارسات في هذا المجال إلى دولة الإمارات. نور حاصلة على شهادة مدرب دولي معتمد من البورد البريطاني، والمركز الثاني على مستوى الدولة في بطولة المناظرات، سفيرة ابتكار في كوريا الجنوبية، مثلت الدولة في مؤتمر بت العالمي لسنتين متواليتين، حصدت المركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة «كنز المعرفة الثقافية»، وابتكار ورق قابل للأكل بنكهة الساندويتش للتقليل من النفايات البيئية.