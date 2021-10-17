ياسر جلال .. «الدبابة»

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الممثل ياسر جلال لـ «الاتحاد» عن عودته للسينما من خلال فيلم بعنوان «الدبابة»، من تأليف إسلام حافظ، وينتمي إلى نوعية أعمال «الأكشن»، وذلك بعد غياب ست سنوات منذ أن قدم فيلم «شد أجزاء» عام 2015.

وقال ياسر جلال: طوال الفترة الماضية في ظل انشغالي بتصوير «ظل الرئيس»، و«رحيم»، و«لمس أكتاف»، و«الفتوة»، ومؤخراً «ظل راجل» لم أتوقف عن البحث عن سيناريو سينمائي، يكون مختلفاً، ووجدت ذلك في «الدبابة» فقررت تقديمه، وأشار إلى أنه سيبدأ اختيار فريق العمل المشارك في الفيلم لبدء التصوير قبل الانشغال بدراما رمضان القادم.

وأكد أنه يخوض تجربة المسلسلات القصيرة من خلال مسلسل بعنوان «الديب» من إخراج أحمد نادر جلال ومن تأليف الكاتب عمر عبدالحليم، وهو مكون من 8 حلقات فقط وسيتم عرضه على منصة إلكترونية، ويقدم شخصية تتحول إلى ذئب حقيقي لظروف معينة.

وقال: ما جذبني إليه أنني وجدته من نوعية مليئة بعناصر الإبهار والتشويق التي تخطف المشاهدين سواء من حيث الكتابة أو الإخراج، فهو مسلسل مختلف وأتوقع له ردود فعل كثيرة حوله، وأشار إلى أنه لن يستعين بـ «دوبلير» في مشاهد «الأكشن» الخاصة به، باعتباره رجلاً رياضياً يقوم بهذه المشاهد بنفسه حرصاً على المصداقية.

على الجانب الآخر يستعد ياسر جلال خلال الفترة الحالية للمشاركة في مسلسل «الاختيار 3»، ومن المقرر أن يشاركه البطولة أحمد السقا، وسيرصد العمل كواليس مرحلة تاريخية مهمة.