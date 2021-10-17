حورية فرغلي تتزوج كبير الحارة

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل حورية فرغلي حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت تصوير مشاهدها في مسلسل «أيام وبنعيشها»، الذي يشاركها بطولته رياض الخولي، وجمال عبدالناصر، وتأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

وقالت حورية إنها تراهن على نجاح «أيام وبنعيشها»، خصوصاً أنه مكتوب بحبكة قوية وحرفية عالية من المؤلفة سماح الحريري التي حققت معها من قبل، من خلال مسلسل «ساحرة الجنوب» بجزأيه الأول والثاني عامي 2015 و2016.

وكشفت عن أنها تجسد في أحداث المسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة، وبعد وفاته تتحول لشخصية قوية تسعى لفرض سيطرتها ونفوذها على كل من حولها، وتوقعت أن يحقق المسلسل الذي يعتمد على البطولة الجماعية، نجاحاً كبيراً، وأبدت سعادتها بتصوير العمل في بيروت وفي نفس المنطقة التي تم فيها تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» لمصطفى شعبان، وعمرو سعد في رمضان الماضي، كما أبدت سعادتها بالعودة من خلال المسلسل إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب عامين منذ شاركت عام 2019 في مسلسل «مملكة الغجر» مع فيفي عبده.

وأكدت حورية أنها لا تعرف موعد استئناف تصوير باقي مشاهدها في فيلم «براءة ريا وسكينة»، الذي توقف تصويره منذ فترة، ويشاركها بطولته وفاء عامر، وحسن عبدالفتاح، ومنة فضالي، وأشرف مصيلحي، وتدور أحداثه حول محاولة إثبات براءة سفاحتي الإسكندرية «ريا وسكينة»، استناداً لوقوعهما فريسة ظروف المجتمع وقسوته، وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة.