قالت الشرطة، إن رجلاً باكستانياً قتل ابنتيه وأطفالهما الأربعة بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه لزواج إحدى البنتين خلافاً لإرادته.
وقال عبد المجيد مسؤول الشرطة للصحفيين، إن الأمن يلاحق المتهم ويدعى منصور حسين للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت، الذي تقيم فيه البنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ في وسط باكستان.
وقال عبد المجيد، إن زوج مي مات أيضاً في الحريق.
وأضاف المسؤول الباكستاني أن البنت الأولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ حوالي 18 شهراً على غير رغبة والدها بعد قصة حب خلافاً لما يحدث في الزواج التقليدي.
وقال زوج فوزية، الذي نجا من الحريق، في تحقيق الشرطة، إنه لم يكن في البيت وقت اشتعال النار، وإنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله.
وأضاف أن ابنه الرضيع (أربعة أشهر) لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثلاثة (عامان وستة أعوام و13 عاماً).