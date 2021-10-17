مقتنيات «إكسبو» هدايا تاريخية

حسام عبدالنبي (دبي)

تشهد المنتجات الرسمية الخاصة بـ«إكسبو 2020 دبي» رواجاً عبر المواقع المختلفة التي تسوق تلك المنتجات بأسعار في متناول الجميع لتتيح لزوار الحدث العالمي، وكافة فئات المجتمع فرصة اقتناء هدايا تذكارية تحمل الشعار الرسمي بأسعار تبدأ من 19 درهماً وصولاً إلى 8815 درهماً.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» عبر مواقع بيع المنتجات الرسمية الخاصة بـ «إكسبو 2020 دبي» فإن تلك المنتجات تأتي في 7 فئات رئيسية وهي الهدايا التذكارية، ألعاب الأطفال والدمى، منتجات العناية الشخصية، الأزياء، القرطاسية، المنتجات الغذائية الصحية، وأخيراً المقتنيات الثمينة.

وتتنوع الهدايا التذكارية بين حلقات وسلاسل المفاتيح والدبوس والمغناطيس الدائري ومجموعة أكواب لتقديم القهوة وجميعها تحمل شعار «إكسبو2020 دبي». في حين تضم ألعاب الأطفال منتجات مصنوعة من مواد مستدامة مثل ألعاب خشبية ودمى لشخصيات إكسبو وأشهرها «لطيفة» و«راشد» ودميات «تيرا» و«أوبتي» و«الف».

أما منتجات العناية الشخصية الخاصة فتأتي مزينة بشعار «إكسبو 2020 دبي» من عطور الوصل وقوالب الصابون الطبيعي يدوي الصنع من مواد مختلفة مثل حليب النوق والعسل والزيوت النباتية الطبيعية.

وتعرض مواقع بيع منتجات «إكسبو» كذلك فئة الأزياء من الملابس والحقائب والأحذية المختلفة لجميع أفراد الأسرة والتي تحمل شعار إكسبو مثل التيشرت المصنوع من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها من إكسبو وملابس السباحة المحتشمة للنساء والحقائب وغيرها، وتشمل فئة القرطاسية كل من الدفاتر والكراسات والأقلام وأصابع الصمغ ومشابك الورق إلى جانب الكتب وقصص مغامرات لطيفة وراشد في أجنحة إكسبو المختلفة.

وتتضمن المنتجات الرسمية الخاصة ب «إكسبو 2020 دبي» فئة المقتنيات الثمينة مثل المسكوكات التذكارية والميداليات والرقائق الذهبية والفضية بأوزان مختلفة وبأسعار تبدأ من 183 درهم حتى 8815 درهماً للمسكوكة التذكارية من الذهب الخالص بوزن 20 غراما وقطر 28 ملم وهي منتج مرخص رسمياً لإكسبو 2020 دبي وتتميز بجانب واحد بشعار واسم اكسبو 2020 دبي باللغتين الإنجليزية والعربية في حين يتميز الجانب المقابل بشعار واسم دولة الإمارات باللغة الإنجليزية، ولتصبح من أهم القطع المرغوب بها لهواة جمع الذهب، حيث تأتي مقدمة في علبة للعملات عالية الجودة.

في حين تضم فئة المنتجات الغذائية الصحية التي تحمل شعار إكسبو على العبوات، القهوة العربي والتركي والتمور بأنواعها المختلفة.

صناعة مبتكرة

قال سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إكسبو 2020 دبي، إن مجموعة المنتجات الرسمية ل «إكسبو 2020 دبي» تشمل منتجات مصنوعة من مواد محلية صممها فنّانون محليون وتنتجها شركات صغيرة ومتوسطة بطرق مستدامة ومبتكرة وصديقة للبيئة، مؤكداً أن تلك المنتجات تمثل فرصة لزوار الحدث العالمي لاصطحاب تذكار معهم من إكسبو 2020.

وأوضح كوسلا، أن السلع المرخصة من إكسبو 2020 دبي يمكن شراؤها من المتجر الإلكتروني أو من أحد المحلات التجارية العديدة في موقع إكسبو، وستكون متاحة أيضا في منافذ أخرى في أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك متاجر زووم التابع لشركة إينوك، شريك إكسبو 2020 دبي، ومتاجر كارفور وسبلاش وتسعة مواقع لسوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال، والتي ستكون أول نقاط تجزئة يتعرف عليها الزوّار الدوليون.

وأشار إلى أن قائمة السلع المعروضة تشمل ملابس مصّنعة بأساليب مستدامة، ودُمى شخصيات إكسبو للأطفال، ومنتجات العناية الشخصية المُصنّعة باستخدام حليب النوق، وأساور المعصم بألوانها المختلفة التي ترمز إلى موضوعات إكسبو 2020 دبي الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة وأيضا سلع لهواة جمع التذكارات، مثل المسكوكات الذهبية والفضية التذكارية من أكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي.

5000 منتج مميز

تتيح مجموعة «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، لعملائها شراء أكثر من 5000 منتج

من منتجات إكسبو الرسميّة المرخّصة في متاجر «زووم» التابعة لها حيث بدأت بيع تلك المنتجات قبل «انطلاق إكسبو 2020 دبي» وهي عبارة عن منتجات تذكارية مستوحاة من الحدث الدولي، تتضمن المشابك والشعارات المغناطيسية وسلاسل المفاتيح والدفاتر والأكواب والقهوة وألواح التمر وصابون حليب النوق. وتم بيع منتجات إكسبو 2020 خلال المرحلة الأولى ضمن 35 متجراً من متاجر «زووم»، يقع 28 منها في محطات خدمة اينوك، و5 متاجر مستقلة في دبي وإمارات أخرى، بالإضافة إلى متجرين ضمن محطات مترو دبي.

منتجات متنوعة بأسعار مناسبة

أكد زوار الحدث العالمي ومقيمون في الدولة أن أسعار المنتجات الرسمية الخاصة ب «إكسبو 2020 دبي» مناسبة ومقبولة، مشيرين إلى أن تنوع فئات تلك المنتجات أتاح لهم فرصة اقتناء تذكار مهم من حدث عالمي قد لاتتاح لهم فرصة زيارته مجدداً. وقال سامي نبيه، أحد المتسوقين في المتجر الرسمي لإكسبو 2020، إن أسعار المنتجات تعد مناسبة جداً وتتيح لزوار الحدث من خارج الدولة فرصة لاقتناء منتجات مميزة بجودة عالية، مشيداً بحرص إدارة المعرض على عرض منتجات متنوعة من مواد مستدامة ومبتكرة وصديقة للبيئة ولتؤكد حرص دولة الإمارات على الاستدامة والحفاظ على الكوكب. من جهته، قال زكي الأرناؤوطي، إنه حرص على شراء جواز سفر «إكسبو 2020 دبي» لأبنائه قبل زيارتهم المعرض بفترة حيث تعد الفكرة جيدة للغاية وحافز لزيارة المعرض مع الاحتفاظ بذكريات لطيفة خلال زيارة أجنحة الدول المختلفة المشاركة. وأضاف أن توافر المنتجات الرسمية الخاصة ب «إكسبو 2020 دبي» في عدد من مواقع البيع المختلفة المنتشرة في الدولة سهل للجميع فرصة شراء تلك التذكارات، خاصة وأن أسعارها تبدأ من 19 درهماً فقط وهو سعر في متناول الجميع، مشيراً إلى أن تميز تصاميم تلك المنتجات وجودة الخامات المصنعة منها يمكن كل فرد من أفراد الأسرة من شراء ما يناسبه حسب رغبته الشخصية. وبدوره قال هشام البحيري، المدير بأحد الفنادق، إنه لاحظ اهتماماً غير مسبوق من قبل السياح الوافدين إلى الدولة لزيارة الحدث العالمي، بشراء المنتجات التي تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي»، مرجعاً ذلك إلى تميز التصميم وجودة المواد المستخدمة في الصناعة مع كون الأسعار مناسبة جداً عند احتساب السعر بعملات الدول المختلفة. ولفت البحيري، إلى أن تنوع فئات المنتجات الخاصة بإكسبو 2020 دبي«زاد من رغبة السياح في اقتناء تلك المنتجات خاصة المنتجات التي أبدعها فنانون محليون لتعكس الثقافة والعادات الإماراتية، مؤكداً أن هناك إقبالا على شراء المنتجات التي تحمل شعار»إكسبو 2020 دبي«من عدد كبير من الأشخاص خارج الدولة ممن لم تتاح لهم زيارة الحدث العالمي حيث سهلت عملية بيع تلك المنتجات عبر المتجر الإلكتروني ومواقع التجارة الإلكترونية الدولية الأمر كثيراً.

مسكوكات من الذهب والفضة

أصدر مصرف الإمارات المركزي، مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة، بمناسبة استضافة دولة الإمارات لمعرض»إكسبو 2020 «في خطوة تعكس حرص المصرف على تخليد الإنجازات التاريخية الهامة التي تسهم في صنع مستقبل الإمارات وتعزيز مكانتها عالمياً. وتباع المسكوكة التذكارية من الذهب زنة 20 جراماً بسعر 2400 دولار، بينما تُباع المسكوكة التذكارية من الفضة زنة 40 جراماً بسعر 180 دولارا

وفي إصدار ثاني أصدر المصرف المركزي مسكوكات تذكارية من الفضة احتفاءً بشخصيات»إكسبو 2020 دبي» من أجل تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث المرتقب، وعلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لإنجاحه. وسيطرح المصرف المركزي عدد 2020 مسكوكة من الفضة، زنة كل واحدة منها 40 جراماً، وسيحمل الوجه الأمامي للمسكوكة صوراً لشخصيات إكسبو 2020 وأبرز معالم دبي، بينما سيحمل الوجه الخلفي للمسكوكة القيمة الاسمية، محاطة باسم دولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية. وستكون كافة هذه المسكوكات مطروحة للبيع في متاجر إكسبو 2020 دبي الرسمية والموقع الإلكتروني لشركة نيوزيلاند مِنت.