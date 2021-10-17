السينما العملاقة.. إبهار منذ سنة 1900

أحمد مراد (القاهرة)

منذ انطلاق دورته الأولى في العاصمة البريطانية «لندن» قبل 170 عاماً من الآن، وبالتحديد في عام 1851، شكل معرض «إكسبو» الدولي منصة عالمية لعرض آلاف الاختراعات والابتكارات والإبداعات التي توصلت إليها البشرية في مختلف مجالات الحياة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع. وتحول المعرض الدولي إلى ما يشبه «المختبر الإبداعي» لعرض إنجازات البشرية في الإبداع والاختراع والابتكار، وعُرض خلال دوراته السابقة أكثر من 100 ألف اختراع، أسهمت في تغيير وجه الحياة على كوكب الأرض.

في عام 1900، استضافت العاصمة الفرنسية «باريس» نسخة جديدة من معرض «إكسبو» الدولي، بلغ عدد زوارها وأكثر من 50 مليون شخص من داخل فرنسا وخارجها. هذه النسخة ارتبطت بالعديد من الابتكارات التكنولوجية والهندسية والمعمارية، أبرزها عجلة باريس الكبرى، والرصيف المتحرك، ومحركات الديزل، والسلالم الكهربائية، وأول مسجل صوت مغناطيسي. وخلال المعرض أيضاً، قدم الأخوان لوميير العديد من العروض لأفلامهما لأول مرة على شاشة سينما عملاقة بطول 21 متراً وعرض 16 متراً، مما ساهم في تعزيز صناعة السينما، وتضاعف أرباحها المالية.