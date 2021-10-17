فاطمة عطفة (أبوظبي) افتتح معرض 421، أمس، في مقره بالمينا معرضين محورهما المرأة، حمل الأول اسم «وبينما ننظر إليها»، فيما حمل الثاني اسم «فريدة جداً، جذابة جداً»، بمشاركة 26 فناناً، استعرضوا في أعمالهم كيف يمكن أن تكون «المرأة» وسيلة للاستغلال، وتطرح وسائل لتحريرها واستعادة إمكاناتها، وتلقي أعمالهما الضوء على الفئات المهمشة التي تواجه قضايا التمييز والاستبعاد والاستغلال. والمعرض ثمرة برنامج تطوير خبرات التقييم الفني الخاص بمعرض421، بالاشتراك مع معهد بومباي للتحليل النقدي والبحوث والتعاون معه. وقدمت ميثاء حمدان في فيديو مصور بالألوان بعنوان: «احتياطات» 2020، محاكاة ساخرة للدنيوية من خلال انهيار الأخلاق وعرض نظرات الرجال. وتسلط حمدان الضوء على تناول المثلجات باستخدام الوسائط المتعددة، في إطار ثابت ولقطة واحدة تعرض النصف العلوي من الفنانة التي تلتهم الآيس كريم وهي ترتدي النقاب، في إشارة رمزية إلى إعادة توزيع أدوار الرجل والمرأة. وجاءت لوحة إيفار الحسيني «الماء والخبز منقسمان بيننا - أنت أختي وأنا أختك»، بطباعة رقمية وصور أرشيفية، حيث تشاكل الحسيني التصور السائد للمرأة الكردية كالمنكوبة والمقاومة والمتحدية من خلال الصور الأرشيفية، وتعيد تقديمهن نساء عاديات ذوات فرح وعائلة وأزياء، من خلال صور متشابهة من الناحية التركيبية، كما تثير الفنانة تساؤلات حول أساليب الأرشفة ودور التحكم في روايات التاريخ في المرحلة الاستعمارية. ويستكشف وليد الواوي الملابس الفلسطينية عن طريق إدماج وثائق اللاجئين بدلاً من الزخارف التقليدية، كما تجمع شذى الحسيني أدوية مناهضة للاستعمار، وتقترح تصوف الخيمياء كوسيلة للبقاء وضمان السلامة، بينما دمجت مريم حاجي كتابات شعرية من أجيال مختلفة من النساء العربيات من أجل تحدي «الكلمة الأخيرة» للسلطة الأبوية بشأن الأداء الاجتماعي السليم. وبذلك يصوغون معاً تجاربهم ومعتقداتهم المختلفة بانتصار التمكين، وهي مقاومة تتبناها شريفة حريز من خلال إعادة تخيلها للأنموذج البدني التقليدي ومعايير الجمال. ويأتي عمل أمبر مجيد في شكل صور مرئية من مواد محفوظات عائلية وتصميمات رقمية لتعطي توجهاً نسوياً جنوب آسيوي للتاريخ السياسي لباكستان كأول «دولة نووية إسلامية». بينما تناولت لوحات عالية العوضي الحضور المنزلي الخفي للمساحة الأنثوية التي تشغله من خلال الأنموذج الثقافي لتجسيد المرأة. وتتداخل الأعمال الفنية في هذا الفصل من منظور الرموز المميزة للاختلاف الجنسي بين الإناث. وتتحقق هذه العمليات من بشاعة الأنثى، وهو تعريف مقنن لتصوير الجسد الأنثوي كمثير للاشمئزاز أو معيب. وفي النهاية، يناقش الفصل مدى إمكانية تحقيق التحرر خارج نطاق الصيغ التقليدية والأبوية الطابع. إلى ذلك، أشارت سارة بن صفوان، القيّمة الفنية للمعرض، إلى مشاركة 26 فناناً فيه، موضحة أنها اشتغلت مع هذه الشخصيات ليكون المعرض معبراً عن شخصية المرأة ونظرة المجتمعات لها بحيث تعد النظرة إدراكاً بأن «الذات» لا ترى أبداً بمفردها. وتبرز نظرة الرجال المتعالية على أنها رؤية أحادية، ما تسبب في إنتاج رؤية اجتماعية لا ترى في النساء إلا توابع للرجال. وتعزل هذه النظرة المرأة وتصفها «بالآخر» عن طريق التركيز على جسدها والإطراء على تجاربها. من جهتها، قالت الفنانة شذى الحسيني التي عملت على ماء والورد وأظهرته في قوارير بلورية مختلفة إنها لم تجد أهم من ماء الورد لتعبر فيه عن التراث العربي، حيث يستخدم ماء الورد في البيوت للتعطيره والاستشفاء به، كما يستخدم لترطيب البشرة عند النساء، كما إنه يضاف إلى بعض الحلويات.