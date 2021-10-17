خرج الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون من مستشفى في كاليفورنيا، اليوم الأحد، وسيعود إلى منزله بنيويورك حيث ستستمر متابعة تعافيه، حسبما قال الطبيب المشرف على فريق من الخبراء الطبيين المعالج له. ودخل الرئيس الديمقراطي الأسبق المستشفى مساء الثلاثاء الماضي للعلاج مما قال المتحدث باسمه إنها «إصابة غير مرتبطة بمرض كوفيد - 19». وقالت مصادر صحفية، إن كلنتون، البالغ من العمر 75 عاماً، سينهي مرحلة تعافيه بالمضادات الحيوية في المنزل. أدخل كلينتون، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001، مساء الثلاثاء إلى مركز طبي في جامعة كاليفورنيا بجنوب لوس أنجلس بسبب إصابته بعدوى في الدم. كان كلينتون الرئيس الثاني والأربعين للولايات المتحدة. وقد انتُخب بعمر 46 عاماً وكان ثالث أصغر الرؤساء سناً في تاريخ الولايات المتحدة.