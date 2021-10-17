انطلق مهرجان السينما الأفريقية في بوركينا فاسو بحفل موسيقي استعراضي كبير شاركت فيه شخصيات بارزة من القارة. من بين المشاركين في حفل الافتتاح المغني السنغالي بابا مال المرشح لنيل جائزة "جرامي" المرموقة. كان من المقرر في بادئ الأمر إقامة المهرجان في فبراير الماضي، لكنه تأجل لأن بوركينا فاسو كانت تواجه زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال أليكس موسى سوادوجو رئيس المهرجان، خلال حفل الافتتاح "كان من المهم تأجيل المهرجان"، مضيفاً أنه لم يكن ممكنا اختيار أفلام بهذه الجودة لو أُقيم في فبراير. وقال روك مارك كابوريه رئيس بوركينا فاسو، على موقع تويتر، إنه يفخر بإعطاء إشارة البدء للدورة السابعة والعشرين للمهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون في العاصمة واجادوجو. وأضاف "إقامة هذا المهرجان السينمائي الأفريقي، الذي يعقد كل سنتين، في سياق مزدوج من التحديات الأمنية والصحية، يشهد على الصمود ونكران الذات لدى شعب بوركينا فاسو".