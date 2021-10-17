كان الكثير من الفنانين الذين لا يملكون المال يعيدون الرسم على اللوحات القماشية التي سبق أن رسموها بعد طمس الرسومات السابقة. من بين من كان يقوم بهذا الأمر، الرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو قبل أن يذيع صيته. في 2010، كشفت «أشعة إكس» عن لوحة رسمها بيكاسو على قطعة قماش، ثم طمسها لكي يرسم عليها لوحته الشهيرة «إفطار الرجل الأعمى» عام 1903 والتي تعتبر واحدة من أشهر أعمال الفنان في فترته التعبيرية أو ما تعرف باسم الفترة الزرقاء من 1901 إلى 1904. كانت اللوحة الأولى المخفية لامرأة. ونجح باحثون من جامعة لندن كوليدج في إعادة رسم لوحة المرأة باستخدام خوارزميات أصلية تم وضعها من خلال دارسة العشرات من لوحات بيكاسو والتدريب على أسلوب الفنان الإسباني. وباستخدام صورة «أشعة إكس» كمرشد، تم تطبيق خاصية الذكاء الاصطناعي في رسم لوحة بالحجم الكامل والألوان الكاملة. وقال جورج كان، الباحث في جامعة لندن كوليدج: «إنه لأمر مثير للغاية رؤية ضربات الفرشاة واستخدام الألوان والطريقة التي تنعكس بها الأضواء من العمل الفني»، مضيفاً: «إنها قطعة فنية جميلة» رسمت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي».