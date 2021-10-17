إطلاق فعالية «الهالوين» في ليجولاند دبي 20 أكتوبر

دبي (الاتحاد)أعلن ليجولاند دبي عن إطلاق فعالية الهالوين من 20 إلى 31 أكتوبر الجاري، حيث ينتظر المشاركين من العائلات وصغارهم هذا العام مجموعة من الأنشطة التي تشمل بناء يقطينة ليجو و«مكعبات أو حلويات» ودروس رقص بيت العنكبوت، كما سيتسنى للزوار الاستمتاع بأكلات وحلويات الهالوين المفضلة لديهم وبالأجواء الفريدة والمثالية لالتقاط الصور، إضافة إلى مشاركة بعض من الشخصيات المحبّبة للصغار في الفعالية.

وينتظر الجميع تجربة لا تنسى، فسيتسنى للعائلات الراغبة في الترفيه عن أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عاماً، سيتسنى لهم زيارة ليجولاند دبي للاستمتاع بفعالية الهالوين الممتعة والمميزة في المناطق الترفيهيه «أرض الممالك» و«المدينة المصغرة» و«المصنع». وتم تمديد ساعات العمل في ليجولاند دبي لاستقبال الضيوف حتى الساعة 8 مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت، كما سيمكن للأطفال المشاركة في نشاط «مكعبات أو حلويات» التقليدي وجمع حلوى HARIBO وغيرها من المفاجآت في كافة العديد من أركان الحديقة وهم متنكرون بأزياء الهالوين المميزة. ولمزيد من الترفيه، يمكن للعائلات وصغارهم زيارة المدينة المصغرة في ليجولاند التي تضمّ 15 ألف مجسّم مصنوع من أكثر من 60 مليون مكعب ليجو، وسيقوم الأهل بمشاركة أطفالهم في بناء يقطينة ليجو الخاصة بهم وإضافتها إلى منصة العرض ليتمكن الجميع من مشاهدتها والتقاط صور ذاتية معها. وللحفاظ على النشاط والمغامرة طوال اليوم، سيتعلم الأطفال أفضل حركات الرقص المخيفة لأدائها على «مسرح بيت العنكبوت»، وذلك عند مشاركتهم في أحد دروس رقص بيت العنكبوت الشهيرة.

وخلال اليوم سيستمتع الزوار بمجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والحلويات الشهية ذات طابع الهالوين المميز، سواء «المثلجات السوداء» و«برغر الوحوش» في مطعم «مائدة الفرسان»، و«سكاكر التفاح» في مطعم «جرانيز للتفاح المقرمش» أو «عدة تزيين كعك الهالوين» في مطعم «المقهى»، وللاستمتاع بمجموعة أكثر تنوعاً من الأطعمة، يمكن للصغار الاستفادة من عرض «الأطفال يأكلون مجاناً» في مطعم «بوفيه قيصر للبيتزا والمعكرونة» طوال اليوم أو في مطعم «مائدة الفرسان» بعد الساعة 6 مساءً. كما يمكن للأهل الراغبين في الاحتفاظ بذكرى عن هذا اليوم المميز اختيار أحد المواقع المخيفة لالتقاط صور ذاتية (سيلفي) لأطفالهم من محبي هالوين مثل «ركن الساحرة المرعبة» أو «حقل يقطين ليجو» أو «رؤوس اليقطين المصغرة» العملاقة.

وتعتبر فعالية الهالوين في حديقة ليجولاند دبي وجهه مثالية تتيح للعائلات قضاء أوقات ممتعة مع صغارهم ضمن بيئة أسريّة مميزة تلتزم بتطبيق تدابير الصحة والسلامة والتي يتم ملاحظتها بوضوح فور وصول الضيوف. وتتيح تذكرة اليوم الواحد الاستخدام غير المحدود لكافة الألعاب ومناطق الجذب في حديقة ليجولاند دبي فقط، والمشاركة في كافة العروض التي تقام فيها. الدخول مجاني للأطفال دون ال3 سنوات – يجب إبراز بطاقة الهوية.

ويفتح ليجولاند دبي أبوابه من الأربعاء إلى الاثنين من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً، أما ساعات العمل في أرض الممالك والمدينة المصغرة المصنع من 20 إلى 31 أكتوبر أيام الخميس والجمعة والسبت، فهي من ال11 صباحاً إلى ال8 مساءً. ويسري عرض «الأطفال يأكلون مجاناً» على طفل واحد مع كل شخص بالغ يحمل تذكرة مدفوعة في مطعم «بوفيه قيصر للبيتزا والمعكرونة»، كما يسري العرض فقط بعد الساعة 6 مساء أيام الخميس والجمعة والسبت في مطعم «مائدة الفرسان».