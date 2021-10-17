«ليالي الفن» في مركز دبي المالي

دبي (الاتحاد) تعود أمسيات «ليالي الفن» لتنطلق في موسمها الثاني عشر في مركز دبي المالي العالمي، تحت شعار «التجديد» على مدار ثلاثة أيام، بدءاً من 15 ولغاية 17 نوفمبر 2021، من الساعة 6:00 وحتى 10:00 مساءً في قرية البوابة.

وتماشياً مع شعار الموسم الجديد، سيقوم 30 فناناً مبدعاً من شتى أرجاء العالم بعرض أعمالهم الفنية التي تروج لمواضيع الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، وستساعد الزوار على الازدهار في عالم ما بعد الجائحة.

«ليالي الفن» في مركز دبي المالي

وستقدم الفعالية الممتدة على مدار ثلاثة أيام للزوار لمحة حصرية عن مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة التي تشمل المنحوتات والتراكيب والعروض الفنية، وستمنح أيضاً فرصة مشاهدة مجموعة من الأعمال الفنية المدعومة بالعملات الرقمية غير القابلة للاستبدال من شتى أرجاء العالم.

ويستضيف الموسم الجديد من أمسيات «ليالي الفن» عروضاً ترفيهية وفنية حية تشمل فنون الرسم والتصوير لإثراء أوقات الزوار وتمكينهم من المشاركة فيها. وتستقبل الفعالية الزوار والسياح ضمن أجواء مميزة، ليتمكنوا من الاستمتاع بعروضها الفنية الرائعة إلى جانب أكثر من 350 مطعماً ومقهى تقودهم لاستكشاف التنوع الثقافي والاجتماعي في مركز دبي المالي العالمي. ويمكن الدخول مجاناً.